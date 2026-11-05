Energiekontor: Zwei Windparks am Netz – Ergebnisplus für 2026
Frischer Wind für Elsdorfs Stadtkasse: Zwei neue Windparks sind am Netz. Ihr Strom reicht rechnerisch für mehr als 27.000 Haushalte – die Erlöse kommen der Stadt zugute.
Foto: Energiekontor AG
- Energiekontor hat die Windparks Elsdorf-Frankeshoven und Elsdorf-Tollhausen planmäßig in Betrieb genommen.
- Die beiden 2025 an die Stadt Elsdorf verkauften Parks umfassen sieben Nordex-Anlagen mit insgesamt rund 40 Megawatt Leistung.
- Ab dem ersten vollen Betriebsjahr sollen sie jährlich rund 90 Gigawattstunden Strom erzeugen – rechnerisch genug für mehr als 27.000 Haushalte.
- Der Betrieb soll jährlich etwa 68.000 Tonnen CO₂ einsparen; beide Projekte erhielten einen EEG-Zuschlag aus der Ausschreibung im Februar 2024.
- Die Stadt Elsdorf übernimmt die Windparks vollständig und erwartet Einnahmen aus dem Stromverkauf, die dem städtischen Haushalt zugutekommen sollen.
- Energiekontor übernimmt weiterhin die technische und kaufmännische Betriebsführung; die Fertigstellung leistet einen positiven Beitrag zum Konzernergebnis 2026.
Der Kurs von Energiekontor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,07 % im
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0 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,500EUR das entspricht einem Minus von -0,84 % seit der Veröffentlichung.
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