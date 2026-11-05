Energiekontor: Zwei Windparks am Netz – Ergebnisplus für 2026 73 0 Kommentare

Frischer Wind für Elsdorfs Stadtkasse: Zwei neue Windparks sind am Netz. Ihr Strom reicht rechnerisch für mehr als 27.000 Haushalte – die Erlöse kommen der Stadt zugute.

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