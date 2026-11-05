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    Energiekontor: Zwei Windparks am Netz – Ergebnisplus für 2026

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    Frischer Wind für Elsdorfs Stadtkasse: Zwei neue Windparks sind am Netz. Ihr Strom reicht rechnerisch für mehr als 27.000 Haushalte – die Erlöse kommen der Stadt zugute.

    Energiekontor: Zwei Windparks am Netz – Ergebnisplus für 2026
    Foto: Energiekontor AG
    • Energiekontor hat die Windparks Elsdorf-Frankeshoven und Elsdorf-Tollhausen planmäßig in Betrieb genommen.
    • Die beiden 2025 an die Stadt Elsdorf verkauften Parks umfassen sieben Nordex-Anlagen mit insgesamt rund 40 Megawatt Leistung.
    • Ab dem ersten vollen Betriebsjahr sollen sie jährlich rund 90 Gigawattstunden Strom erzeugen – rechnerisch genug für mehr als 27.000 Haushalte.
    • Der Betrieb soll jährlich etwa 68.000 Tonnen CO₂ einsparen; beide Projekte erhielten einen EEG-Zuschlag aus der Ausschreibung im Februar 2024.
    • Die Stadt Elsdorf übernimmt die Windparks vollständig und erwartet Einnahmen aus dem Stromverkauf, die dem städtischen Haushalt zugutekommen sollen.
    • Energiekontor übernimmt weiterhin die technische und kaufmännische Betriebsführung; die Fertigstellung leistet einen positiven Beitrag zum Konzernergebnis 2026.

    Der Kurs von Energiekontor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,07 % im Plus.
    0 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,500EUR das entspricht einem Minus von -0,84 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.313,75PKT (+0,11 %).


    Energiekontor

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    ISIN:DE0005313506WKN:531350
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