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    FRIWO trotzt Marktschwäche: Auftragsbestand macht Hoffnung auf Wachstum

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    FRIWO kämpft mit sinkenden Umsätzen und roten Zahlen, doch der Auftragsbestand wächst. Die Prognose für 2026 fällt schwächer aus – neue Projekte sollen ab 2027 Auftrieb geben.

    FRIWO trotzt Marktschwäche: Auftragsbestand macht Hoffnung auf Wachstum
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
    • Nach neun Monaten 2026 sank der Umsatz auf 42,3 Mio. Euro; das EBIT lag bei -3,1 Mio. Euro.
    • Der Auftragseingang betrug 56,9 Mio. Euro, der Auftragsbestand stieg um 18 % auf 45,3 Mio. Euro; die Book-to-Bill-Ratio lag bei 1,3.
    • FRIWO senkte die Umsatzprognose für 2026 auf 55 bis 57 Mio. Euro und erwartet ein negatives bereinigtes EBIT im niedrigen bis mittleren einstelligen Millionenbereich.
    • Schwache Konjunktur, geringere Auslastung sowie höhere Material- und Logistikkosten belasteten das Ergebnis; zusätzlich nahm der Preisdruck durch Low-Cost-Anbieter zu.
    • Die Bilanz blieb solide: Die Eigenkapitalquote betrug 31,8 %, die Nettoverschuldung wurde auf 0,8 Mio. Euro reduziert.
    • Neue Projekte und langfristige Mengenkontrakte, besonders im Bereich Medical & Healthcare Solutions, sollen ab 2027 stärkere Wachstumsimpulse liefern.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei FRIWO ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von FRIWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,5600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,71 % im Plus.


    FRIWO

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    ISIN:DE0006201106WKN:620110
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