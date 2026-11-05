FRIWO trotzt Marktschwäche: Auftragsbestand macht Hoffnung auf Wachstum 69 0 Kommentare

FRIWO kämpft mit sinkenden Umsätzen und roten Zahlen, doch der Auftragsbestand wächst. Die Prognose für 2026 fällt schwächer aus – neue Projekte sollen ab 2027 Auftrieb geben.

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