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    Höhere Gewinnprognose lässt Toyota nach oben schießen

    Aktie im Rampenlicht

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    Toyota springt um 9,19 % nach oben und legt damit deutlich stärker zu als Honda, Volkswagen und Stellantis.

    Aktie im Rampenlicht - Höhere Gewinnprognose lässt Toyota nach oben schießen
    Foto: speed300 - stock.adobe.com

    Toyota erhöht die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr und erwartet nun ein operatives Ergebnis von 3,9 Billionen Yen. Die Aktie gewinnt zwischenzeitlich sogar 11,57 %. Der Handel fällt rege aus: Der Umsatz erreicht bereits das 2,6-Fache des gesamten Vortags.

    Toyota Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.11.2026

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Toyota Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +21,02 %.

    Auf Wochensicht steht bei der Toyota Aktie damit ein Gewinn von +11,28 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Toyota eine positive Entwicklung von +6,71 % erlebt.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Toyota?

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,04 %. HONDA MOTOR notiert im Plus, mit +3,35 %. Volkswagen notiert im Plus, mit +1,14 %. Tesla verliert -2,39 % Stellantis notiert im Plus, mit +0,33 %.

    Toyota Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,28 %
    1 Monat +19,74 %
    3 Monate +21,02 %
    1 Jahr +9,39 %
    Stand: 05.11.2026, 08:38 Uhr

    Die Aktie von Toyota erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -0,79 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,60 %, über 10 Jahre bei 5,39 %.

    Informationen zur Toyota Aktie

    Toyota ist ein globaler Auto- und Mobilitätskonzern (PKW, Hybrid-/E-Autos, Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen). Starke Marktstellung, v.a. in Hybridtechnik, Qualität und Effizienz (Toyota-Produktionssystem). Wichtige Konkurrenten: VW, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Honda. USP: Hybrid-Pionier, hohe Zuverlässigkeit, schlanke Fertigung, starke Präsenz in Asien/USA.

    Es gibt 15 Mrd. Toyota Aktien. Damit ist das Unternehmen 281,10 Mrd. € wert.

    DAX tastet sich ans Rekordhoch, Prognose-Schock bei Rheinmetall


    Nach der Wahlparty an den Börsen folgt der Alltag: Der DAX tastet sich ans Rekordhoch heran, der Ölpreis fällt weiter und Rheinmetall, Telekom, Qualcomm und Toyota liefern ein dichtes Zahlenprogramm.

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    Heute im Fokus: Rheinmetall, Cloudflare, MP Materials, Airbnb, Lyft und Telekom


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Lohnt sich ein Investment in die Toyota Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Toyota Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Toyota Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Toyota

    +9,46 %
    +10,30 %
    +18,68 %
    +19,95 %
    +8,43 %
    +9,16 %
    +25,70 %
    +94,56 %
    +inf %
    ISIN:JP3633400001WKN:853510
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