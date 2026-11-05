Schwächelnde Zahlen: Kommt die Siemens-Abspaltung zur Unzeit?

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers blickt vorsichtiger auf das neue Geschäftsjahr. Für 2027 stellt das Unternehmen ein langsameres Wachstum in Aussicht, als Analysten erwartet hatten. Vor allem das schwächelnde Diagnostikgeschäft in China belastet die Entwicklung. Die Aktie geriet unter Druck und notierte mit einem Minus von 4,3 Prozent bei 43 Euro (Stand 08:53 Uhr MEZ).

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Prognose bleibt hinter Erwartungen zurück

Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet Siemens Healthineers mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum zwischen 4 und 5 Prozent. Analysten hatten laut den vorliegenden Markterwartungen im Schnitt mit 5,5 Prozent gerechnet.

Beim bereinigten Gewinn je Aktie stellt der Konzern einen Wert zwischen 2,20 und 2,40 Euro in Aussicht. Damit bleibt die Prognose ebenfalls hinter den Erwartungen zurück. Analysten hatten 2,37 Euro veranschlagt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2026 erreichte das Unternehmen noch 2,42 Euro.

China belastet das Diagnostikgeschäft

Besonders schwierig bleibt die Lage in China. Dort ging der vergleichbare Umsatz im Diagnostikgeschäft zurück. Im vierten Quartal sank er um 4,2 Prozent auf 1,067 Milliarden Euro. Siemens Healthineers verweist auf strukturelle Veränderungen im Marktumfeld. China steht für rund 10 Prozent des Konzernumsatzes und ist nach den USA der zweitgrößte Markt des Unternehmens.

Dabei verlief das Schlussquartal insgesamt durchaus solide. Der Konzernumsatz stieg um 7,3 Prozent auf 6,784 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank dagegen um 2 Prozent auf 1,077 Milliarden Euro.

Im Gesamtjahr legte der vergleichbare Konzernumsatz um 4 Prozent zu. Damit erreichte Siemens Healthineers das obere Ende der eigenen Prognosespanne. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,42 Euro ebenfalls in der oberen Hälfte der Erwartungen.

Für die Aktionäre schlägt das Unternehmen eine unveränderte Dividende von 1,00 Euro je Aktie vor.

Trennung von Siemens und Sparkurs ab 2028

Zudem treibt der Konzern seine geplante Abspaltung von Siemens voran. Künftig soll das Unternehmen nur noch Healthineers heißen. Die Aktionäre sollen im Februar 2027 über die Abspaltung abstimmen, die Ausgliederung des Diagnostikgeschäfts läuft bereits. Um die neue Unternehmensstruktur schlanker aufzustellen, plant der Konzern zudem ab 2028 ein weiteres Sparprogramm. Unter dem Namen "Transform4 Future" sollen bis 2030 Kosten gesenkt werden. Die organisatorischen Veränderungen und der Umbau des Ultraschallgeschäfts verursachen zunächst Kosten von rund 300 Millionen Euro. Ob auch Stellen wegfallen, ließ Finanzvorstand Jochen Schmitz offen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion





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