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    Rheinmetall brechen vorbörslich ein nach Gewinnwarnung

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall-Aktien fallen nach Gewinnwarnung stark
    • Dax steuert parallel weiter auf neues Rekordhoch zu
    • JPMorgan senkt Kursziel und zweifelt an Zielen
    AKTIE IM FOKUS - Rheinmetall brechen vorbörslich ein nach Gewinnwarnung
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Gewinnwarnung vom Vorabend stehen die Aktien von Rheinmetall am Donnerstag stark unter Druck. Gleichzeitig nimmt der Dax Kurs auf ein Rekordhoch. Die Papiere des Rüstungskonzerns brachen auf der Handelsplattform Tradegate bis auf 915 Euro ein und verloren damit fast 9 Prozent im Vergleich zum Vortag.

    Analyst David Perry von JPMorgan stellte die Aktionäre in seiner ersten Reaktion auf die neuerliche Hiobsbotschaft bereits auf einen Kursrutsch um etwa 10 Prozent ein. Immerhin sei es die fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung binnen elf Monaten. Zudem seien die langfristigen Umsatzaussichten für einige Heeres-Produkte zunehmend unklar. Obendrein hegt Perry immer stärkere Zweifel an den Zielen für die zahlreichen Gemeinschaftsunternehmen, die seit Oktober 2024 avisiert wurden.

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    Die Strategie sei nicht grundsätzlich falsch, die bisherigen Ziele seien aber wohl unrealistisch, so Perry. Der Experte hält vor dem Kapitalmarkttag am 27. November am Stempel "Negative Catalyst Watch" für Rheinmetall-Aktien fest. Die Düsseldorfer müssten dann wohl auch ihre Ziele für 2030 korrigieren - vermutlich sogar deutlich.

    Perry setzt für Rheinmetall nun ein Kursziel von 1.150 Euro an. Zum Jahreswechsel hatte er noch 2.250 Euro genannt und musste immer weiter zurückrudern. Der Kurs hat sich seit dem Rekord vor gut einem Jahr bei knapp über 2.000 Euro mehr als halbiert.

    Auch Charles Armitage von der Citigroup bäckt mit seinem neuen Kursziel von 1.374 Euro etwas kleinere Brötchen. Er setzt allerdings weiter darauf, dass die Enttäuschung letztlich nur auf einer Verzögerung basiert. Während Perry seit einiger Zeit mit "Neutral" votiert, bleibt Armitage bei seiner Kaufempfehlung./ag/ajx/jha/

    Rheinmetall

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,48 % und einem Kurs von 924,1 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.394,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +20,03 %/+94,16 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang und die erwarteten Q3-Zahlen. Im Fokus stehen eine mögliche Verschiebung des Arminius-/Boxer-Auftrags und dadurch ausbleibende Vorauszahlungen von rund drei Milliarden Euro. Diskutiert werden Risiken für Auftragsziel, Free Cashflow und nachhaltige Rentabilität trotz voller Auftragsbücher. Berenberg bleibt bei Halten mit Kursziel 1.020 Euro, Jefferies bei Kaufen. Ob die Zahlen eine Trendumkehr auslösen können, bleibt umstritten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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