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    Deutsche Telekom: Gewinn-Hammer, Dividendenplus – und ein Milliarden-Haken!

    Die versteckte Enttäuschung

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    Gewinnsprung, höhere Dividende und neue Milliarden für Aktionäre: Die Deutsche Telekom liefert starke Zahlen. Doch die Freude bekommt einen Dämpfer – und auch eine alte Sorge meldet sich zurück.

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    Die versteckte Enttäuschung - Deutsche Telekom: Gewinn-Hammer, Dividendenplus – und ein Milliarden-Haken!
    Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

    Die Deutsche Telekom hat die Gewinnerwartungen übertroffen, hebt zum dritten Mal ihre Jahresprognose an und kündigt weitere Aktienrückkäufe an. Die Aktie legte am Donnerstag auf Tradegate vorbörslich um 1,3 Prozent zu. Doch die geplante Dividendenerhöhung fällt geringer aus als am Markt erhofft. Zudem kommen Sorgen über eine mögliche vollständige Fusion mit T-Mobile US wieder auf. Für 2027 plant der Bonner Konzern Aktienrückkäufe von bis zu zwei Milliarden Euro.

    Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro und übertraf die Analystenerwartungen. Das bereinigte operative Ergebnis nach Leasingaufwendungen (EBITDA AL) kletterte um knapp zehn Prozent auf 12,2 Milliarden Euro. Der bereinigte Nettogewinn erhöhte sich von 2,67 auf 3,01 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis je Aktie von 0,55 auf 0,63 Euro. Analysten hatten mit 0,60 Euro gerechnet.

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    Auch beim freien Mittelzufluss lieferte die Telekom mehr als erwartet: Der Free Cashflow nach Leasingaufwendungen erreichte 5,7 Milliarden Euro statt der prognostizierten 5,41 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr peilt das Management nun rund 20,1 Milliarden Euro an, nach bisher 20 Milliarden Euro. Die Prognose für das bereinigte EBITDA AL steigt leicht von 47,5 auf 47,6 Milliarden Euro. Die erwarteten 2,20 Euro bereinigter Gewinn je Aktie bleiben unverändert.

    Aktionäre sollen für 2026 eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie erhalten, zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Händler verwiesen allerdings darauf, dass am Markt eine stärkere Erhöhung erwartet worden war. Bereits im August hatte die Telekom ihr Aktienrückkaufprogramm für 2026 auf bis zu fünf Milliarden Euro aufgestockt. Für 2027 stellt sie jetzt weitere bis zu zwei Milliarden Euro in Aussicht.

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    Wachstumstreiber bleibt die US-Tochter T-Mobile US, deren höhere Erwartungen auch den leicht angehobenen Konzernausblick stützen. An der Börse ist die Beteiligung allerdings zum Belastungsfaktor geworden: Die T-Mobile-US-Aktie hat seit Jahresbeginn rund 22 Prozent verloren, die Telekom-Aktie rund vier Prozent. Zusätzlich beschäftigen den Markt erneut mögliche Pläne für eine vollständige Fusion. Wie Bloomberg berichtete, verzichtete die Telekom nach ersten Gesprächen vorerst auf ein formelles Angebot. Eine solche Transaktion ist damit nicht beschlossen.

    Im deutschen Heimatmarkt legte der Quartalsumsatz um 3,9 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro zu. Die Telekom gewann 190.000 neue Glasfasernutzer. Für Anleger bleibt damit eine zentrale Frage offen: Fließen künftige Milliarden weiter in Ausschüttungen und Rückkäufe – oder irgendwann in einen großen Deal mit T-Mobile US?

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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