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    RBC senkt Schott Pharma nach gutem Lauf auf 'Sector Perform'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • RBC hebt Schott-Pharma-Kursziel auf 25 Euro an
    • RBC stuft Aktie nach Kursplus auf Sector Perform ab
    • Stevanatos Einbruch zeigt volatile GLP-1-Aufträge
    ANALYSE-FLASH - RBC senkt Schott Pharma nach gutem Lauf auf 'Sector Perform'
    Foto: SCHOTT Pharma - SCHOTT Pharma

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schott Pharma von 21 auf 25 Euro angehoben, die Aktien nach ihrem guten Lauf aber von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Neubewertung sei weitgehend abgeschlossen, schrieb Charles Weston in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Seine Schätzungen lägen weitgehend auf Höhe der Markterwartungen. Er wies auch auf den jüngsten Kurseinbruch des Konkurrenten Stevanato wegen geringerer Absätze hin. Dies habe daran erinnert, wie schwankend die Kundenaufträge für Verabreichungs-Zulieferer für GLP-1-Abnehmprodukte seien./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 18:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:45 / EST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,18 % und einem Kurs von 22,00 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +10,38 %/+19,21 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

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