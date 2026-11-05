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    Sony hebt Gewinnausblick erneut an - Spiderman-Film und Playstation

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    Für Sie zusammengefasst
    • Sony hebt Jahresausblick nach Hits erneut an
    • Operatives Ergebnis stieg im Quartal um 45 Prozent
    • Sony erwartet 13 Billionen Yen Umsatz im Gesamtjahr
    Sony hebt Gewinnausblick erneut an - Spiderman-Film und Playstation
    Foto: Ricochet64 - stock.adobe.com

    TOKIO (dpa-AFX) - Sony hat seinen Jahresausblick nach guten Geschäften mit Unterhaltungshits wie dem neuesten Spiderman-Film und dem Playstation-5-Spiel Marvel's Wolverine erneut angehoben. Der Unterhaltungs- und Elektronikkonzern rechnet laut einer Mitteilung vom Donnerstag für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 mit einem operativen Ergebnis von 1,87 Billionen Yen (10,5 Mrd Euro).

    Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende September stieg das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 45 Prozent auf gut 622 Milliarden Yen und übertraf damit deutlich die durchschnittliche Erwartung der Analysten.

    Die Resultate zeigten, dass sich Sonys aggressive Investitionen in Inhalte im Geschäft mit Filmen, Musik und Spielen der letzten Jahre auszahlten, sagte Branchenexperte Hideki Yasuda von der Toyo Research and Advice Co.

    Der Umsatz stieg im zweiten Geschäftsquartal um 10 Prozent auf 3,43 Billionen Yen. Hier rechnet das Management für das Gesamtjahr nun mit 13 Billionen Yen, nachdem bisher ein Erlösniveau nur leicht über dem Vorjahreswert von 12,48 Billionen Yen im Plan gestanden hatte.

    Sony legte die aktuellen Resultate zum Börsenschluss in Tokio vor. Zuvor hatte der Aktienkurs am Donnerstag mit einem Plus von rund 7 Prozent seinen jüngsten Aufschwung fortgesetzt./mis/niw/zb

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    ISIN:JP3435000009WKN:853687
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sony Aktie

    Die Sony Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,15 % und einem Kurs von 24,20 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sony Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Sony zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 35,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.





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