🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSILTRONIC AG AktievorwärtsNachrichten zu SILTRONIC AG

    Siltronic droht Tief seit April - BofA senkt auf 'Underperform'

    AKTIE IM FOKUS

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Siltronic-Aktie fällt auf tiefsten Stand seit April
    • BofA senkt Kursziel für Siltronic auf 55 Euro
    • Mehr Kostendruck und wenig Preisspielraum für 2027
    AKTIE IM FOKUS - Siltronic droht Tief seit April - BofA senkt auf 'Underperform'
    Foto: Adobe Stock

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Siltronic sind am Donnerstag vorbörslich mit 54,50 Euro auf das tiefste Niveau seit April abgetaucht. Dabei rutschten die Papiere des Waferherstellers auf der Handelsplattform Tradegate rund 5 Prozent unter ihren Xetra-Schluss. Analyst Didier Scemama von der Bank of America (BofA) senkte den Daumen auf "Underperform", nachdem er sein Kursziel von 84 auf 55 Euro eingestampft hatte.

    Der Experte sieht die Gewinnaussichten für 2027 skeptischer, denn der Gegenwind von der Kostenseite nehme zu und über Preisanpassungen gebe es wohl wenig Milderung. Mit seinen Umsatzpprognosen bis 2028 liegt er teils deutlich unter den Markterwartungen./ag/mis

    SILTRONIC AG

    -8,84 %
    -8,86 %
    -33,37 %
    -31,38 %
    +8,59 %
    -35,33 %
    -59,62 %
    +76,85 %
    +37,21 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300
    SILTRONIC AG direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,84 % und einem Kurs von 54,85 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 127,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +125,99 %/+144,82 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Community Beiträge zu SILTRONIC AG - WAF300 - DE000WAF3001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SILTRONIC AG. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Siltronic droht Tief seit April - BofA senkt auf 'Underperform' Die Aktien von Siltronic sind am Donnerstag vorbörslich mit 54,50 Euro auf das tiefste Niveau seit April abgetaucht. Dabei rutschten die Papiere des Waferherstellers auf der Handelsplattform Tradegate rund 5 Prozent unter ihren Xetra-Schluss. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     