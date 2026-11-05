Siltronic droht Tief seit April - BofA senkt auf 'Underperform'
AKTIE IM FOKUS
- Siltronic-Aktie fällt auf tiefsten Stand seit April
- BofA senkt Kursziel für Siltronic auf 55 Euro
- Mehr Kostendruck und wenig Preisspielraum für 2027
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Siltronic sind am Donnerstag vorbörslich mit 54,50 Euro auf das tiefste Niveau seit April abgetaucht. Dabei rutschten die Papiere des Waferherstellers auf der Handelsplattform Tradegate rund 5 Prozent unter ihren Xetra-Schluss. Analyst Didier Scemama von der Bank of America (BofA) senkte den Daumen auf "Underperform", nachdem er sein Kursziel von 84 auf 55 Euro eingestampft hatte.
Der Experte sieht die Gewinnaussichten für 2027 skeptischer, denn der Gegenwind von der Kostenseite nehme zu und über Preisanpassungen gebe es wohl wenig Milderung. Mit seinen Umsatzpprognosen bis 2028 liegt er teils deutlich unter den Markterwartungen./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,84 % und einem Kurs von 54,85 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 127,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +125,99 %/+144,82 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SILTRONIC AG - WAF300 - DE000WAF3001
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- Im abgelaufenen dritten Quartal steigerte Siltronic den Umsatz im Jahresvergleich um gut 18 Prozent auf 355,4 Millionen Euro.
- Das operative Ergebnis wuchs um fast ein Viertel auf 81,3 Millionen Euro.
Du machst deinem Namen alle Ehre Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Normen hat erst heute wieder nachgekauft, weil er wusste, dass der Kurs weiter fällt. €10 unter deinem Einstandspreis. Da kannst du wohl nicht Schritt halten😉