Siltronic droht Tief seit April - BofA senkt auf 'Underperform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,84 % und einem Kurs von 54,85 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 127,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +125,99 %/+144,82 % bedeutet.