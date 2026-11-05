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    Schnaps- und Guinness-Hersteller Diageo legt überraschend zu

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    Für Sie zusammengefasst
    • Diageo steigert den Quartalsumsatz überraschend
    • Bereinigt legte der Umsatz um 1,4 Prozent zu
    • Lewis bestätigt die Prognose und plant Einsparungen
    Schnaps- und Guinness-Hersteller Diageo legt überraschend zu
    Foto: bizoo_n - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Der zuletzt schwächelnde Schnaps- und Guinness-Hersteller Diageo hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres überraschend mehr erlöst. So wuchs der Umsatz um 1,2 Prozent auf 4,9 Milliarden US-Dollar (4,4 Mrd Euro), wie die Briten am Donnerstag in London mitteilten. Um Wechselkurse und Übernahmeeffekte bereinigt lag das Plus bei 1,4 Prozent. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Rückgang gerechnet. Verkaufspreise sowie der Produktmix trugen 0,3 Prozentpunkte Wachstum bei, der Rest stammte aus größeren Mengen. "Alles in allem verlief das erste Quartal wie erwartet und wir haben unsere Jahresprognose bestätigt", sagte Konzernchef Dave Lewis laut Mitteilung.

    Seit geraumer Zeit kämpft der Konzern mit einer schwachen Entwicklung, besonders mit der zurückhaltenden Konsumneigung der Verbraucher nach der Corona-Pandemie. Zuletzt belasteten auch Zölle in den USA die Geschäfte. Der seit Januar amtierende Chef Lewis plant das Ruder herumzureißen. Dazu konzentriert er sich auf jeweils in bestimmten Märkten erfolgreiche Marken. Damit beabsichtigt der Konzern über die nächsten drei Jahre zusammengenommen eine Milliarde US-Dollar einzusparen. Diageo ist der Anbieter von Marken wie Johnnie-Walker-Whisky, Smirnoff-Wodka und Tanqueray-Gin. Auch die irische Biermarke Guinness gehört zur Produktpalette./men/stw/stk

    Diageo

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    ISIN:GB0002374006WKN:851247
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 21,92 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Diageo zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,6025. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,889GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 24,000GBP was eine Bandbreite von -24,75 %/+6,24 % bedeutet.






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