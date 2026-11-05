Gold Royalty veröffentlicht Rekordergebnisse für die ersten drei und neun Monate mit anhaltend starkem Cashflow und Gewinnwachstum

Vancouver, British Columbia / 4. November 2026 / IRW-Press / Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: GROY) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty ... – freut sich, die Veröffentlichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2026 bekannt zu geben. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Beträge in US-Dollar angegeben.

David Garofalo, Vorstandsvorsitzender und CEO von Gold Royalty, erklärte: „In jedem Quartal erzielt Gold Royalty weiterhin Rekordwerte bei Produktion, Gewinn und Cashflow aus einem Portfolio von erstklassigen, langlebigen Lizenz- und Streaming-Vermögenswerten in etablierten Bergbauregionen. Wir freuen uns auf ein enormes Wachstum des freien Cashflows und die Aussicht auf Barausschüttungen an die Aktionäre, angetrieben durch unser branchenführendes, sich beschleunigendes Produktionswachstum aus Schlüsselminen wie Odyssey, Côté, Vareš, REN, South Railroad, Granite Creek sowie der Wiederinbetriebnahme von Jerritt Canyon, die alle Teil eines gut diversifizierten und wachsenden Portfolios aus Cashflow generierenden Lizenzgebühren und Streaming-Vermögenswerten sind. Darüber hinaus sehen wir weiterhin Aufwärtspotenzial durch die Expansionsmöglichkeiten, die unsere Betriebspartner bei Schlüsselanlagen wie Odyssey, Borborema und Borden in Betracht ziehen, sowie durch Erhöhungen der geschätzten Ressourcen aufgrund verstärkter Explorationsinvestitionen unserer Partner innerhalb unseres Portfolios von über 260 Lizenzgebühren.“

Highlights des dritten Quartals 2026

Das Unternehmen ist weiterhin auf Kurs, seine zuvor angekündigte Jahresprognose von 7.500 bis 9.300 GEOs für 2026 zu erreichen. Zum 30. September 2026 haben wir 76 % des Mittelwerts unserer Prognosespanne für das Gesamtjahr erreicht.

Ein Rekordumsatz von 10,2 Millionen Dollar, was einem Anstieg von rund 147 % entspricht, sowie Gesamtumsatz, Erlöse aus Landverträgen und Zinsen* in Höhe von 11,5 Millionen Dollar, was einem Anstieg von rund 151 % entspricht, wobei die GEOs* im Vergleich zum dritten Quartal 2025 um rund 103 % auf 2.689 GEOs* gestiegen sind

Bereinigtes EBITDA* von 9,0 Millionen US-Dollar (Nettoergebnis von 3,8 Millionen US-Dollar), was einem Anstieg von rund 256 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2025 entspricht

Das Quartal wurde mit rund 21,0 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln, ohne Schulden und einer vollständig uninanspruchten revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 125 Millionen US-Dollar abgeschlossen, die über eine Akkordeon-Klausel verfügt, die unter bestimmten Bedingungen eine zusätzliche Verfügbarkeit von bis zu 25 Millionen US-Dollar ermöglicht

Das Kapital wurde durch diszipliniertes Wachstum weiterhin wertsteigernd eingesetzt. Im dritten Quartal erwarb das Unternehmen NSR-Lizenzgebühren für das Sterling-Projekt sowie einen Teil der Granite-Creek-Mine für 0,8 Mio. US-Dollar; beide Projekte befinden sich in Nevada, USA

* Gesamtumsatz, Erlöse aus Landverträgen und Zinsen, bereinigtes EBITDA sowie GEOs („Goldäquivalent-Unzen“) sind Nicht-IFRS-Kennzahlen und haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS. Siehe „Nicht-IFRS-Kennzahlen“ weiter unten.

Ausgewählte Finanzkennzahlen

Die folgende Tabelle enthält ausgewählte Finanzdaten für die drei und neun Monate, die am 30. September 2026 endeten

Für die drei Monate, zum 30. September Für die neun Monate zum 30. September 2026 2025 2026 2025 (in Tausend Dollar, außer Beträge pro Aktie und GEOs) ($) ($) ($) ($) Umsatz 10.246 4.148 24.156 11.109 Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) 3.838 (1.133) 7.392 (3.210) Nettoergebnis (Verlust) je Aktie, unverwässert und verwässert 0,02 (0,01) 0,03 (0,02) Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 7.499 2.438 15.696 5.994 Nicht-IFRS Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen(1) 11.473 4.573 28.768 12.562 Bereinigtes EBITDA(1) 8.957 2.517 21.555 6.553 Bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)(1) 3.891 (415) 8.954 (1.727) Bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) je Aktie, unverwässert und verwässert(1) 0,02 (0,00) 0,04 (0,01) GEOs(1) 2.689 1.323 6.366 3.918 Bilanz Gesamtvermögen 857.794 740.246 857.794 740.246 Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt 122.311 177.217 122.311 177.217

Hinweis:

Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen, bereinigtes EBITDA, bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag), bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) je Aktie (unverwässert und verwässert) sowie GEOs sind jeweils Nicht-IFRS-Kennzahlen und haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS. Weitere Informationen finden Sie unter „Nicht -IFRS -Kennzahlen“ weiter unten.

Aktualisierung des Portfolios

Borborema-Mine (2,75 % NSR – beinhaltet einen Anteil von 50 % an der über Borborema LP gehaltenen Lizenzgebühr von 1,5 %; „Borborema“): Am 2. Oktober 2026 gab Aura Minerals Inc. („Aura“) den Übergang vom Betrieb durch externe Auftragnehmer zum eigenen Flottenbetrieb und zur eigenen Instandhaltung bei mehreren Standorten, darunter Borborema, bekannt, wobei der Übergang für Januar 2027 angestrebt wird. Am 9. Oktober 2026 meldete Aura vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2026, darunter eine Rekordquartalsproduktion in Borborema, die mit 22.842 GEOs um 60 % über dem Vorquartal lag. Der Anstieg war auf höhere Gehalte zurückzuführen, was den Zugang zu hochgradigeren Bereichen im Einklang mit dem Abbauplan widerspiegelt.

Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von Aura vom 2. Oktober 2026 und 9. Oktober 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Canadian Malartic / Odyssey-Mine (3,0 % NSR, teilweise durch Lizenzgebühren abgedeckt; „Odyssey“): Am 29. Juli 2026 gab Agnico Eagle Mines Limited („Agnico Eagle“) bekannt, dass die erste Phase des Schachtabteufens im Juli 2026 abgeschlossen wurde und eine Tiefe von 1.586 Metern erreicht wurde. Die Aktivitäten werden nun auf den Umbau des Förderturms und die Fertigstellung der ersten Verladestation verlagert, was weiterhin im Zeitplan liegt, um die erste Produktion über Schacht Nr. 1 im zweiten Quartal 2027 zu ermöglichen. Die Explorationsbohrungen lieferten weiterhin positive Ergebnisse in mehreren Bereichen der Odyssey-Mine, darunter 13,7 g/t Gold auf 14,6 Metern in der neu definierten Artemis-Zone innerhalb der inneren Zonen der Odyssey-Lagerstätte. Am 28. Oktober 2026 berichtete Agnico Eagle, dass die zweite Phase des Schachtabteufens voraussichtlich im Jahr 2029 beginnen und 2031 abgeschlossen sein wird, wodurch der Schacht auf die endgültig geplante Tiefe von 1.870 Metern erweitert wird. Agnico Eagle gab bekannt, dass das Unternehmen das Potenzial eines zweiten Schachts bei Odyssey weiterhin evaluiert, wobei sich die aktuellen Arbeiten auf die Grubenplanung, die Projektierung und die geotechnische Analyse konzentrieren, um die optimale Förderrate in der Lagerstätte East Gouldie zu ermitteln. Agnico Eagle rechnet damit, im ersten Quartal 2027 einen Antrag auf Änderung der Genehmigungsverfügung einzureichen, wobei das Genehmigungsverfahren voraussichtlich etwa 18 Monate dauern wird. Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von Agnico Eagle vom 29. Juli 2026 und 28. Oktober 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Cozamin-Mine (1,0 % NSR, teilweise durch Lizenzgebühren abgedeckt; „Cozamin“): Am 30. Juli 2026 stellte Capstone Copper Corp. („Capstone“) fest, dass die Produktion in Cozamin im Einklang mit der geplanten Abbaureihenfolge stand und sich der Betrieb aufgrund der starken Leistung dem oberen Ende der für 2026 prognostizierten Bandbreite nähert. Es wird erwartet, dass die Produktion im Jahr 2026 über das gesamte Jahr hinweg gleichmäßig verteilt sein wird.

Am 21. September 2026 gab Capstone den Verkauf von Cozamin an Luca Mining Corp. für einen Gesamtkaufpreis von bis zu 385 Millionen Dollar bekannt. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Börse und der mexikanischen Kartellbehörde.

Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von Capstone vom 30. Juli 2026 und 21. September 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Granite-Creek-Projekt (10,0 % NPI und 0,5 % NSR, teilweise Lizenzgebührenabdeckung; NPI unterliegt einer Produktionsschwelle von 120.000 Unzen Gold; „Granite Creek“): In einer Pressemitteilung vom 21. September 2026 gab i-80 Gold Corp. („i-80“) die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie gemäß NI 43-101 sowie erste Mineralreserven für Granite Creek Underground bekannt. i-80 gab an, dass die Produktion bei „Granite Creek Underground“ derzeit hochgefahren wird und für das Jahr 2026 auf 30.000 bis 40.000 Unzen Gold geschätzt wird.

In einer Pressemitteilung vom 14. Oktober 2026 bekräftigte i-80, dass der Schwerpunkt kurzfristig auf dem Hochfahren des Betriebs bei Granite Creek Underground und der Sanierung von Lone Tree liege. i-80 kündigte zudem eine Anpassung der Reihenfolge seiner längerfristigen Projekte an, wonach der Bau des Tagebaus Granite Creek erst nach der Inbetriebnahme von Mineral Point erfolgen soll.

Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von i-80 vom 21. September 2026 und 14. Oktober 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Jerritt-Canyon-Projekt (0,5 % NSR; „Jerritt Canyon“): In seinem am 8. Oktober 2026 veröffentlichten Bericht zum dritten Quartal erklärte First Majestic Silver Corp. („First Majestic“), dass Jerritt Canyon weiterhin auf Kurs sei, die Produktion in der zweiten Jahreshälfte 2027 wieder aufzunehmen. Die Sanierungsarbeiten im Untertagebau beliefen sich seit Jahresbeginn auf insgesamt 5.965 Meter, und im dritten Quartal wurde mit der Erschließung bestimmter Zugangsstollen zu den Abbaukammern begonnen. First Majestic gab an, dass im Laufe des Quartals Bohrungen über eine Länge von etwa 16.284 Metern durchgeführt wurden, um die kurzfristigen Abbauziele zu untermauern und die geologische Sicherheit zu erhöhen. First Majestic berichtete zudem über Fortschritte bei der Anlagenplanung und der Planung der Wiederinbetriebnahme des Bergwerks, einschließlich der Auswahl einer vertikalen Walzenmühle, deren Lieferung vor Ort voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2027 beginnen wird. Weitere Informationen finden Sie im Bericht von First Majestic zum dritten Quartal, der am 8. Oktober 2026 veröffentlicht wurde und unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

REN-Projekt (1,6875 % NSR und 3,5 % NPI; „REN“): In einer Pressemitteilung vom 10. August 2026 berichtete die Barrick Mining Corporation („Barrick“) über die fortgesetzte Erschließung des REN-Projekts, darunter 605 Meter Vortrieb an den West-Barrel-Stollen sowie den Ausbau des Lüftungsschachts auf 100 Meter unterhalb des Schachtkopfes. Die Inbetriebnahme des Ventilators und die damit verbundenen Vorteile für die Belüftung werden für das zweite Quartal 2027 erwartet. Barrick erklärte, dass das Unternehmen weiterhin von einer durchschnittlichen jährlichen Goldproduktion von etwa 140.000 enthaltenen Unzen auf 100-Prozent-Basis ausgeht, sobald REN im Jahr 2027 die volle Produktion erreicht. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Barrick vom 10. August 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Projekt „South Railroad“ (0,44 % NSR, teilweise durch Lizenzgebühren abgedeckt; „South Railroad“) In einer Pressemitteilung vom 17. August 2026 gab Equinox Gold Corp. („Equinox“) bekannt, dass das Unternehmen eine positive „Record of Decision“ vom United States Bureau of Land Management erhalten habe, womit das Umweltgenehmigungsverfahren auf Bundesebene abgeschlossen sei. Equinox gab an, dass die Vorarbeiten, Erdarbeiten und die wesentlichen Tiefbauarbeiten begonnen hätten und dass Anträge auf wichtige staatliche Genehmigungen und Wasserrechte eingereicht worden seien. Equinox teilte außerdem mit, dass die detaillierte Planungsphase zu 55,2 % abgeschlossen sei, dass die Ankunft der Bergbaumaschinen voraussichtlich zum Jahresende beginnen werde und dass die ersten Abbauarbeiten für das Frühjahr 2027 geplant seien.

In einer Pressemitteilung vom 13. Oktober 2026 bekräftigte Equinox, dass die Vorbereitungsarbeiten nach der Genehmigung auf Bundesebene begonnen hätten und dass die erste Goldproduktion für 2028 geplant sei. Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von Equinox vom 17. August 2026 und 13. Oktober 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Bergwerk Vareš (100-prozentiger Kupferstream mit laufenden Zahlungen in Höhe von 30 % des Spotpreises für Kupfer; „Vareš“): Am 1. Oktober 2026 berichtete DPM Metals („DPM“), dass das Verfassungsgericht von Bosnien und Herzegowina seine vollständige Entscheidung zum Ausgang des Verfassungsstreits zwischen Bosnien und Herzegowina und der Föderation von Bosnien und Herzegowina veröffentlicht habe. Das Gericht hat eine Frist von sechs Monaten gesetzt, um die angefochtenen Rechtsakte zu überprüfen, die notwendigen Maßnahmen zur Herstellung der Rechtskonformität zu ergreifen und diejenigen Rechtsakte aufzuheben, die als nicht konform mit dem Gesetz über das vorübergehende Verbot der Veräußerung von Staatseigentum befunden werden. DPM wies darauf hin, dass der Betrieb in Vareš weiterhin wie gewohnt läuft. Weitere Informationen finden Sie in der Mitteilung von DPM vom 1. Oktober 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Aktualisierung zum Royalty-Generator-Modell

Unser Modell zur Generierung von Lizenzgebühren liefert weiterhin positive Ergebnisse. Seit der Übernahme von Ely Gold Royalties Inc. im Jahr 2021 haben wir über dieses Modell 60 Lizenzgebühren generiert. Derzeit verfügen wir über 39 Grundstücke, für die Landnutzungsvereinbarungen bestehen, sowie über sechs gepachtete Grundstücke, die Erlöse aus Landnutzungsvereinbarungen generieren. Das Modell verursachte im dritten Quartal 2026 weiterhin geringe Betriebskosten für die Aufrechterhaltung unserer Mineralrechte.

Ausblick für 2026

Das Unternehmen hält an seiner zuvor angekündigten Prognose von 7.500 bis 9.300 GEOs für das Jahr 2026 fest, die etwa 684 GEOs aus Erlösen aus Landvereinbarungen umfasst, die mit anderen Mineralrechten und Zinszahlungen verrechnet werden, und auf einem angenommenen Goldpreis von 5.150 $ pro Unze sowie einem angenommenen Kupferpreis von 5,75 $ pro Pfund basiert.

Die Rohstoffpreise werden sich auf die Berechnung der GEOs aus Kupfer- (und anderen Metall-)Streams und Lizenzgebühren sowie aus Erlösen aus Landvereinbarungen und sonstigen Zahlungen auswirken. Eine Sensitivitätstabelle, die die potenziellen Schwankungen unserer Prognose für 2026 in Abhängigkeit von den Gold- und Kupferpreisen veranschaulicht, finden Sie in unserer Pressemitteilung vom 18. März 2026.

Details zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2026

Am Donnerstag, dem 5. November 2026, findet um 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT) eine Telefonkonferenz statt, um diese Ergebnisse zu erörtern. Um daran teilzunehmen, nutzen Sie bitte eine der folgenden Möglichkeiten:

Webinar: Hier klicken

USA und Kanada (gebührenfrei): 1-833-890-3060

International: 1-412-206-6408

Die Präsentation der Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 wird auf der Website von Gold Royalty unter www.goldroyalty.com verfügbar sein; eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation zur Verfügung stehen.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold spezialisiertes Lizenzgebührenunternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio aus Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen an Edelmetallen aufzubauen, das unseren Aktionären überdurchschnittliche langfristige Renditen beschert. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit hauptsächlich aus Lizenzgebühren auf die Netto-Schmelzerträge von Goldlagerstätten in Nord- und Südamerika.

Kontakt bei Gold Royalty Corp.

Jackie Przybylowski

Vizepräsidentin, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

IR in Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Person

Alastair Still, P.Geo., Leiter der technischen Abteilung des Unternehmens, ist eine „qualifizierte Person“ im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Hinweis für Investoren

Weitere Informationen zu den Projektaktualisierungen bezüglich der Liegenschaften, auf denen die Lizenzgebühren, Stream-Vereinbarungen und sonstigen Beteiligungen des Unternehmens beruhen, entnehmen Sie bitte den Veröffentlichungen der jeweiligen Betreiber, einschließlich der hierin genannten Pressemitteilungen und der sonstigen Veröffentlichungen dieser Betreiber. Die Angaben zu Liegenschaften, an denen Gold Royalty Beteiligungen hält, basieren auf Informationen, die von den Eigentümern oder Betreibern dieser Liegenschaften öffentlich bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen hat in der Regel nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu den Liegenschaften, auf denen seine Beteiligungen beruhen, und ist weitgehend auf die Angaben der Betreiber seiner Beteiligungen sowie auf andere öffentlich zugängliche Informationen angewiesen. Das Unternehmen hat in der Regel nur begrenzte oder gar keine Möglichkeiten, diese Informationen zu überprüfen. Obwohl dem Unternehmen keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass diese Informationen ungenau sein könnten, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Informationen von Dritten vollständig oder korrekt sind.

Sofern nicht anders angegeben, wurden die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder erwähnten technischen und wissenschaftlichen Angaben, einschließlich etwaiger Verweise auf Mineralressourcen oder Mineralreserven, von den Projektbetreibern gemäß dem kanadischen „National Instrument 43-101“ erstellt, das sich erheblich von den Anforderungen der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unterscheidet, die für inländische Emittenten gelten. Dementsprechend sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder genannten wissenschaftlichen und technischen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten der SEC unterliegen.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich: die Aussichten des Unternehmens für das Jahr 2026, einschließlich geschätzter künftiger GEOs und vertraglicher Zahlungen, Erwartungen hinsichtlich des Wachstums des Unternehmensportfolios, den Betrieb und/oder die Entwicklung der Projekte, die den Lizenzgebühren, Stream-Vereinbarungen und sonstigen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, einschließlich der Schätzungen der jeweiligen Betreiber, sowie sonstige Aussagen zu den Plänen und Strategien des Unternehmens. Solche Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie „könnte“, „wird“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „glauben“, „plant“, „voraussehen“ oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, darunter Annahmen des Managements hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben der Betreiber der Projekte, die den Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die bekannt gegebenen Pläne und Ziele zu erreichen, makroökonomischer Rahmenbedingungen, Rohstoffpreise sowie der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Akquisitionen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem die Unfähigkeit der Betreiber der Liegenschaften, die den Lizenzgebühren, Stream-Vereinbarungen und sonstigen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, vorgeschlagene Pläne für diese Liegenschaften umzusetzen oder geplante Erschließungs- und Produktionsschätzungen sowie -ziele zu erreichen; Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs an diesen Projekten durch diese Betreiber; Risiken im Zusammenhang mit Exploration, Erschließung, Genehmigungsverfahren, Infrastruktur sowie betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, Rohstoffpreis- und Kontrahentenrisiken, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne umzusetzen, sowie weitere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und in seinen anderen öffentlich eingereichten Dokumenten unter seinen Profilen auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Wir haben in diesem Dokument bestimmte Leistungskennzahlen aufgenommen, darunter: (i) Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen; (ii) bereinigtes EBITDA; (iii) bereinigter Nettogewinn (Verlust) und bereinigter Nettogewinn (Verlust) je Aktie, unverwässert und verwässert; sowie (iv) GEOs, bei denen es sich jeweils um Nicht-IFRS-Kennzahlen handelt. Die Darstellung dieser Nicht-IFRS-Kennzahlen dient der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen haben keine durch die IFRS-Rechnungslegungsstandards vorgeschriebene standardisierte Bedeutung, und andere Unternehmen berechnen diese Kennzahlen möglicherweise anders.

Gesamtumsatz, Erlöse aus Landvereinbarungen und Zinsen

Gesamtumsatz, Erlöse aus Landvereinbarungen und Zinsen werden ermittelt, indem der Umsatz um die Auswirkungen folgender Posten bereinigt wird: Erlöse aus Landvereinbarungen, die mit anderen Mineralrechten verrechnet werden, Zinsen aus einem goldgebundenen Darlehen, eine einmalige Anpassung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Pedra-Branca-Lizenzgebühr sowie Lizenzgebühren, die über das Joint Venture Borborema Royalty Limited Partnership („Borborema LP“) erzielt wurden. Wir haben diese Informationen aufgenommen, da die Unternehmensleitung davon ausgeht, dass bestimmte Investoren diese Informationen nutzen, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Royalty-Unternehmen in der Edelmetallbergbauindustrie zu bewerten.

Nachfolgend finden Sie eine Überleitung der Gesamtumsatzerlöse, der Erlöse aus Grundstücksvereinbarungen und der Zinsen auf die Gesamtumsatzerlöse für die drei und neun Monate, die am 30. September 2026 und 2025 endeten:

Für die drei Monate zum 30. September Für die neun Monate zum 30. September 2026 2025 2026 2025 (in Tausend Dollar) ($) ($) ($) ($) Lizenzgebühren 7.258 1.635 20.427 4.732 Streaming 2.405 1.212 4.415 2.416 Vorauszahlung der Mindestlizenzgebühr und Lizenzgebühr vor der Produktion 201 1.099 572 3.054 Erlöse aus Grundstücksvereinbarungen 1.138 212 1.917 1.244 Zinserträge, die auf das goldgedeckte Darlehen angerechnet wurden 471 415 1.437 1.116 Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen 11.473 4.573 28.768 12.562 Erlöse aus Grundstücksvereinbarungen, verrechnet mit sonstigen Mineralrechten (51) (10) (71) (337) Zinserträge, die auf das goldgedeckte Darlehen angerechnet wurden (471) (415) (1.437) (1.116) Einmalige Anpassung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Pedra-Branca-Lizenzgebühr(1) — — (1.284) — Lizenzerlöse aus dem Joint Venture Borborema LP(2) (705) — (1.820) — Umsatz 10.246 4.148 24.156 11.109

Anmerkungen:

Besteht aus einem Teil der Lizenzgebühren, der sich auf den Verkauf von Resterz bezieht, das im letzten Quartal 2025 in der Mine Pedra Branca gefördert wurde, und der an den ehemaligen Inhaber der Lizenz fällig war. Entspricht unserem anteiligen Anteil an den Erlösen aus unserer Beteiligung von 50,0022 % am Joint Venture Borborema LP, das einen NSR an der Borborema-Mine hält.

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA wird ermittelt, indem der Nettogewinn (Nettoverlust) um die Auswirkungen folgender Posten bereinigt wird: Abschreibungen auf erschöpfte Lagerstätten, Sachanlagen, Finanzierungskosten, laufende und latente Steueraufwendungen, Erlöse aus Grundstücksvereinbarungen, die mit anderen Mineralrechten verrechnet werden, Zinserträge, die mit dem goldgebundenen Darlehen verrechnet werden, eine einmalige Anpassung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Pedra-Branca-Lizenzgebühr sowie Lizenzgebühren, die über das Joint Venture Borborema LP erzielt wurden, transaktionsbezogene und einmalige allgemeine und Verwaltungskosten(1), nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen, Anteil am Verlust eines assoziierten Unternehmens, Verwässerungsverlust bei einem assoziierten Unternehmen, Anteil am Gewinn eines Joint Ventures, Veränderung des beizulegenden Zeitwerts des goldgebundenen Darlehens, Veränderung des beizulegenden Zeitwerts kurzfristiger Finanzanlagen, Veränderung des beizulegenden Zeitwerts eines eingebetteten Derivats, Wechselkursverlust (Gewinn), Verlust (Gewinn) aus Darlehensanpassungen sowie sonstige Erträge. Wir haben diese Informationen aufgenommen, da die Unternehmensleitung davon ausgeht, dass bestimmte Investoren diese Informationen nutzen, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Lizenzgebühren-Unternehmen in der Edelmetallbergbauindustrie zu bewerten. Die nachstehende Tabelle enthält eine Überleitung des Jahresüberschusses (Jahresfehlbetrags) zum bereinigten EBITDA für die angegebenen Zeiträume:

Transaktionsbezogene und einmalige allgemeine und Verwaltungsaufwendungen umfassen Betriebsaufwendungen, deren Anfall nicht dauerhaft zu erwarten ist. In den drei und neun Monaten, die am 30. September 2026 endeten, bestanden die transaktionsbezogenen und einmaligen allgemeinen und Verwaltungsaufwendungen hauptsächlich aus Honoraren für Beratungsleistungen im Bereich Rechnungslegung.

Für die drei Monate zum 30. September Für die neun Monate zum 30. September 2026 2025 2026 2025 (in Tausend Dollar) ($) ($) ($) ($) Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) 3.838 (1.133) 7.392 (3.210) Abschreibung 2.530 862 5.675 1.371 Abschreibung 19 19 59 58 Finanzkosten 162 2.292 666 6.733 Laufender Steueraufwand 16 — 160 118 Latenter Steueraufwand (Steuerertrag) 1.550 (210) 3.450 (237) Erlöse aus Grundstücksvereinbarungen, die mit sonstigen Mineralrechten verrechnet wurden 51 10 71 337 Zinserträge, die mit einem goldgebundenen Darlehen verrechnet wurden 471 415 1.437 1.116 Einmalige Anpassung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Pedra-Branca-Lizenzgebühr(1) — — 1.284 — Lizenzerlöse aus dem Joint Venture Borborema LP(2) 705 — 1.820 — Gewinnanteil am Joint Venture(2) (482) — (1.245) — Transaktionsbezogene und einmalige allgemeine und Verwaltungsaufwendungen 112 78 193 179 Aktienbasierte Vergütung 566 561 2.016 1.903 Anteil am Verlust eines assoziierten Unternehmens — — — 80 Verwässerungsverlust bei assoziiertem Unternehmen — — — 73 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts des goldgebundenen Darlehens 57 (277) (979) (992) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von kurzfristigen Finanzanlagen (495) (207) (562) (180) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts des eingebetteten Derivats — (133) — (413) Wechselkurs(gewinn)verlust 60 (91) 20 (39) Verlust (Gewinn) aus Kreditmodifikation — — 500 (693) Sonstige (Erträge) Aufwendungen (203) 331 (402) 349 Bereinigtes EBITDA 8.957 2.517 21.555 6.553

Anmerkungen:

Umfasst den Teil der Lizenzgebühren, der sich auf den Verkauf von Resterz bezieht, das im letzten Quartal 2025 in der Mine Pedra Branca gefördert wurde und an den ehemaligen Inhaber der Lizenz fällig war. Entspricht unserem anteiligen Anteil an den Umsatzerlösen aus unserer Beteiligung von 50,0022 % am Joint Venture Borborema LP, das einen NSR an der Borborema-Mine hält.

Bereinigter Nettogewinn (Verlust) und bereinigter Nettogewinn (Verlust) je Aktie, unverwässert und verwässert

Der bereinigte Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) wird berechnet, indem der Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) um die Auswirkungen folgender Posten bereinigt wird: Erlöse aus Grundstücksvereinbarungen, die mit anderen Mineralrechten verrechnet wurden, Zinserträge, die mit einem goldgebundenen Darlehen verrechnet wurden, eine einmalige Anpassung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Pedra-Branca-Lizenzgebühr, die Wertsteigerung von Wandelschuldverschreibungen, transaktionsbezogene und einmalige allgemeine und Verwaltungskosten(1), des Anteils am Verlust eines assoziierten Unternehmens, des Verwässerungsverlusts bei einem assoziierten Unternehmen, der Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten, kurzfristigen Finanzanlagen und des goldgebundenen Darlehens, des Verlusts (Gewinns) aus der Darlehensanpassung, des Wechselkursverlusts (Wechselkursgewinns) sowie sonstiger Erträge. Der bereinigte Nettogewinn (Nettoverlust) je Aktie, sowohl unverwässert als auch verwässert, wurde ermittelt, indem der bereinigte Nettogewinn (Nettoverlust) durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der Stammaktien für den jeweiligen Zeitraum dividiert wurde. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass es sich hierbei um aussagekräftige Leistungskennzahlen handelt, da sie um Posten bereinigt sind, die nicht immer die zugrunde liegende operative Leistung unseres Geschäfts widerspiegeln und/oder nicht unbedingt auf zukünftige operative Ergebnisse hindeuten. Nachfolgend ist eine Überleitung des Nettogewinns (Nettoverlusts) zum bereinigten Nettogewinn (Nettoverlust) je Aktie, unverwässert und verwässert, für die angegebenen Zeiträume dargestellt:

Transaktionsbezogene und einmalige allgemeine und Verwaltungsaufwendungen umfassen Betriebsaufwendungen, deren fortlaufendes Anfallen nicht zu erwarten ist. In den drei und neun Monaten, die am 30. September 2026 endeten, bestanden die transaktionsbezogenen und einmaligen allgemeinen und Verwaltungsaufwendungen hauptsächlich aus Honoraren für Beratungsleistungen im Bereich Rechnungslegung.

Für die drei Monate zum 30. September Für die neun Monate zum 30. September 2026 2025 2026 2025 (in Tausend Dollar, außer den Beträgen pro Aktie) ($) ($) ($) ($) Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) 3.838 (1.133) 7.392 (3.210) Erlöse aus Grundstücksvereinbarungen, die mit sonstigen Mineralrechten verrechnet wurden 51 10 71 337 Zinserträge, die mit einem goldgebundenen Darlehen verrechnet wurden 471 415 1.437 1.116 Einmalige Anpassung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Pedra-Branca-Lizenzgebühr(1) — — 1.284 — Wertsteigerung der Wandelschuldverschreibungen — 592 — 1.666 Transaktionsbezogene und einmalige allgemeine und Verwaltungsaufwendungen 112 78 193 179 Anteil am Verlust eines assoziierten Unternehmens — — — 80 Verwässerungsverlust bei assoziierten Unternehmen — — — 73 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts eines goldgebundenen Darlehens 57 (277) (979) (992) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts kurzfristiger Finanzanlagen (495) (207) (562) (180) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts des eingebetteten Derivats — (133) — (413) Wechselkurs(gewinn)verlust 60 (91) 20 (39) Verlust (Gewinn) aus Kreditmodifikation — — 500 (693) Sonstige (Erträge) Aufwendungen (203) 331 (402) 349 Bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) 3.891 (415) 8.954 (1.727) Gewichtete durchschnittliche Anzahl der Stammaktien Unverwässert 231.464.083 170.913.113 230.564.275 170.599.707 Verwässert 238.421.481 170.913.113 239.929.495 170.599.707 Bereinigter Gewinn (Verlust) je Aktie Unverwässert 0,02 (0,00) 0,04 (0,01) Verwässert 0,02 (0,00) 0,04 (0,01)

Anmerkung:

Besteht aus dem Teil der Lizenzgebühren, der sich auf den Verkauf von Resterz bezieht, das im letzten Quartal 2025 in der Mine Pedra Branca gefördert wurde, und der an den ehemaligen Inhaber der Lizenz fällig war.

GEOs

GEOs werden ermittelt, indem der Gesamtumsatz, die Erlöse aus Landvereinbarungen und die Zinsen durch die durchschnittlichen Goldpreise des jeweiligen Zeitraums geteilt werden:

(in Tausend Dollar, außer durchschnittlicher Goldpreis/Unze und GEOs) Durchschnittlicher Goldpreis/Unze Gesamtumsatz, Erlöse aus Landvereinbarungen und Zinsen GEOs Für die drei Monate bis zum 31. März 2025 2.865 3.577 1.249 Für die drei Monate bis zum 30. Juni 2025 3.279 4.412 1.346 Für die drei Monate bis zum 30. September 2025 3.456 4.573 1.323 Für die neun Monate bis zum 30. September 2025 3.200 12.562 3.918 Für die drei Monate bis zum 31. März 2026 4.875 9.362 1.920 Für das am 30. Juni 2026 endende Quartal 4.516 7.933 1.757 Für die drei Monate bis zum 30. September 2026 4.266 11.473 2.689 Für die neun Monate bis zum 30. September 2026 4.552 28.768 6.366

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Gold Royalty Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,58 % und einem Kurs von 2,842EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Gold Royalty - Precious Metals Royalty Company Gold Royalty +9,47 % Aktie 5 Aufrufe heute newzealaender 17.08.26, 07:29