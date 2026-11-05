SINBON koppelt Vergütung der Führungskräfte an ESG-Kriterien und senkt im Nachhaltigkeitsbericht 2025 die Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 27,68 %

TAIPEI, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Da sich das Nachhaltigkeitsdenken von Umweltverantwortung und gerechtem Wandel hin zu operativer Resilienz vertieft, ist es zu einem zentralen Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen geworden. SINBON Electronics Co., Ltd. (TWSE:3023), ein führender Anbieter nachhaltiger Technologielösungen, erfüllt weiterhin die Erwartungen der globalen Lieferkette mit hohen Standards – indem es kohlenstoffarme Lösungen bereitstellt und gemeinsam mit verschiedenen Interessengruppen Werte schafft. Das Unternehmen gibt die wichtigsten Highlights seines Nachhaltigkeitsberichts 2025 bekannt, der vier wesentliche Erfolge hervorhebt: die Institutionalisierung der Nachhaltigkeits-Governance, die Verbesserung der Klima- und Natur-Governance, die Einführung einer Umfrage zu existenzsichernden Löhnen sowie eine umfassende Weiterentwicklung des nachhaltigen Lieferkettenmanagements.

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Institutionalisierung der Nachhaltigkeits-Governance: Erstmalige Verknüpfung der Vergütung der Geschäftsleitung mit ESG-bezogenen Leistungsbewertungen

2025 hat SINBON offiziell die Richtlinie zur Verknüpfung der Vergütung der Geschäftsleitung mit ESG-bezogenen Leistungsbewertungen eingeführt. Sie gilt für den CEO, den Präsidenten, die Vizepräsidenten sowie die Führungskräfte der ersten Ebene in den Geschäftsbereichen und Supportfunktionen. Die Nachhaltigkeitsleistung macht 20 % der Gewichtung bei den jährlichen Leistungsbeurteilungen aus und umfasst die Bereiche Nachhaltigkeit im Personalwesen, Arbeitssicherheit, Integrität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, nachhaltige Beschaffung, Nachhaltigkeitsbewusstsein, Klimawandel sowie nachhaltige Produkte und Dienstleistungen – wodurch eine Top-down-Kultur der Nachhaltigkeitsverantwortung im gesamten Unternehmen verankert wird.

Anpassung an internationale Offenlegungsrahmenwerke: Veröffentlichung des ersten Berichts zu klimabezogenen und naturbezogenen Finanzangaben

Angesichts der doppelten Herausforderungen durch Klimawandel und Naturverlust gründete SINBON 2025 das Climate and Nature Adaptation Team, um die finanziellen und operativen Auswirkungen des Klimawandels umfassender zu untersuchen, und veröffentlichte seinen ersten Bericht zur Offenlegung klima- und naturbezogener Finanzinformationen (gemäß TCFD/TNFD). Als Reaktion auf globale Klimarisiken und den Trend zur Netto-Null-Bilanz konnten die Scope-1- und Scope-2-Emissionen der Gruppe bis 2025 im Vergleich zum Basisjahr (2021) um 27,68 % gesenkt werden, was einen stetigen Fortschritt bei der Erreichung der Ziele zur Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft verdeutlicht.