Rhoen-Klinikum zieht Bilanz: Das brachte Q3 2026
Mehr Patienten, höhere Gewinne: RHÖN-KLINIKUM wächst 2026 und investiert in moderne Medizin. Doch politische und wirtschaftliche Unsicherheiten prägen den Ausblick.
Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG
- Von Januar bis September 2026 behandelte RHÖN-KLINIKUM 764.248 Patientinnen und Patienten – ein Anstieg um 8,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
- Der Konzernumsatz stieg auf 1.303,8 Mio. Euro (Vorjahr: 1.262,1 Mio. Euro); das EBITDA erhöhte sich auf 83,9 Mio. Euro und der Konzerngewinn auf 32,7 Mio. Euro.
- Zum Ergebniswachstum trugen höhere Auslastung und mehr Patientinnen und Patienten bei. Zusätzlich wirkte der 2026 abgerechnete Rechnungszuschlag von 3,25 % auf Krankenhausleistungen positiv.
- Die Eigenkapitalquote beträgt 74,7 % und bildet laut Unternehmen eine solide Basis für die Weiterentwicklung stationärer und ambulanter Versorgungsstrukturen.
- RHÖN-KLINIKUM investiert in Medizintechnik und Behandlungskapazitäten: Dazu zählen ein Photon-Counting-CT in Marburg und ein neuer Hybrid-OP in Frankfurt (Oder).
- Für 2026 erwartet das Unternehmen rund 1,7 Mrd. Euro Umsatz (±5 %) und ein EBITDA von 110 bis 125 Mio. Euro. Die Prognose ist wegen gesundheitspolitischer Reformen und wirtschaftlicher Unsicherheiten mit erheblichen Risiken verbunden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Rhoen-Klinikum ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Rhoen-Klinikum lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,70 % im
Plus.
+0,70 %
-0,69 %
0,00 %
+10,85 %
+20,17 %
+27,68 %
-8,33 %
-43,28 %
+16.527,91 %
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