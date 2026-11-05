JEFFERIES stuft NORDEX AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die finalen Resultate hätten die starken vorläufigen Eckdaten zum dritten Quartal bestätigt, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Den im Oktober angehobenen Jahresausblick habe der Windturbinen-Hersteller bestätigt./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 40,74EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 63,00 € , was eine Steigerung von +55,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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