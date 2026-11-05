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    Rheinmetall kappt Umsatzziel – Boxer-Auftrag verschiebt sich ins nächste Jahr

    Aktie crasht 10 Prozent!

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    Rheinmetall hat seine Umsatzprognose für 2026 zum zweiten Mal binnen drei Monaten zurückgenommen. Die Aktie stürzt ab auf unter 900 Euro. Grund ist eine Verschiebung des Boxer-Großauftrags.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie crasht 10 Prozent! - Rheinmetall kappt Umsatzziel – Boxer-Auftrag verschiebt sich ins nächste Jahr
    Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat am Mittwochabend seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr erneut gedämpft und Anleger geschockt.

    Der Konzern rechnet nun mit einem Umsatz von rund 13,2 Milliarden Euro, deutlich weniger als die zuletzt in Aussicht gestellten 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro. Damit liegt die neue Zielmarke sogar unter der niedrigsten von 22 Analystenschätzungen, die von Vara Research Mitte Oktober zusammengetragen wurden.

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    Die Rheinmetall-Aktie fiel am Donnerstagmorgen auf Tradegate um mehr als 11 Prozent auf 840 Euro, so tief wie seit Anfang 2025 nicht mehr.

    Rheinmetall

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    Als Hauptgrund nannte das Unternehmen den noch immer ausstehenden Auftrag für das deutsche Boxer-Fahrzeugprogramm Arminius. Mit einer Vergabe in diesem Jahr rechnet Rheinmetall nicht mehr, einen neuen Zeitplan nannte der Konzern nicht.

    Neben dem Umsatzausblick senkte Rheinmetall auch die Marge: Statt rund 19 Prozent wird nun eine operative Marge von etwa 18,5 Prozent angepeilt. Die Zielgröße für die Cash-Conversion-Rate von über 40 Prozent wurde ebenfalls gestrichen, da die mit Arminius verbundene Anzahlung von mehr als 3 Milliarden Euro, laut früheren Angaben von Vorstandschef Armin Papperger im August, nun ausbleibt. Ein positiver operativer freier Cashflow werde für das Jahr aber weiterhin erwartet.

    Dabei zeigte das dritte Quartal durchaus Stärke: Der Umsatz kletterte von 2,31 auf 3,15 Milliarden Euro, der operative Gewinn stieg um 62 Prozent auf 553 Millionen Euro. Die operative Marge verbesserte sich von 14,8 auf 17,5 Prozent, der Auftragseingang summierte sich auf 2,89 Milliarden Euro.

    Papperger hatte im August beziffert, dass allein der Rheinmetall-Anteil an einem ersten Arminius-Auftrag rund 12,4 Milliarden Euro betragen könnte. Das Programm soll zu einem der größten deutschen Rüstungsvorhaben überhaupt werden.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,51 % und einem Kurs von 848EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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