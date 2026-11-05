AppLovin schockt die Zweifler

AppLovin meldet sich mit einem Paukenschlag zurück. Der Werbetechnologie-Konzern steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 55 Prozent auf den Rekordwert von 2,18 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag mit 4,30 US-Dollar deutlich über den von Analysten erwarteten 4,04 US-Dollar. Nachbörslich sprang die Aktie zeitweise um 22 Prozent auf 331,52 US-Dollar.

Neue Modelle zünden

Den Schub liefert die nächste Generation der Werbemodelle. Sie sorgt dafür, dass Kunden mehr Geld ausgeben, ohne an Rendite einzubüßen. "Dies war eine teilweise Einführung", betonte Konzernchef Adam Foroughi.

"Der Übergang liegt noch vor uns."

Das Spielegeschäft wuchs um fast 50 Prozent. Der Nettogewinn kletterte um 72 Prozent auf 1,44 Milliarden US-Dollar. Von jedem US-Dollar Umsatz bleiben 66 Cent als Gewinn hängen.

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Das Geld fließt zurück an die Aktionäre. AppLovin stockte das Rückkaufprogramm um 3,2 auf 3,6 Milliarden US-Dollar auf. Finanzchef Matt Stumpf sieht "eine Diskrepanz zwischen dem Aktienkurs und dem tatsächlichen inneren Wert".

Prognose übertrifft die Erwartungen

Für das vierte Quartal peilt AppLovin einen Umsatz von 2,365 bis 2,395 Milliarden US-Dollar an. Analysten hatten laut Marketscreener nur mit 2,26 Milliarden US-Dollar gerechnet. Beim Gewinn je Aktie erwarten sie bislang 4,45 US-Dollar. Langfristig traut Foroughi dem Geschäft ein Wachstum von rund 30 Prozent pro Jahr zu.

Die Zahlen kommen zur rechten Zeit. Ende Oktober lag die Aktie laut Ariva seit Jahresbeginn 65 Prozent im Minus. Ein verpatztes zweites Quartal und eine Sammelklage von Aktionären hatten Anleger vertrieben. Trotz des Sprungs bleibt ein Minus von rund 50 Prozent.

Goldman Sachs bleibt vorsichtig. Die Bank hob das Kursziel auf 445 US-Dollar, rät aber nur zum Halten und will mehr Klarheit über die Nachhaltigkeit des Wachstums. BTIG erhöhte auf 450 US-Dollar. Die Zahlen für das vierte Quartal dürften Mitte Februar folgen.

Fazit

Für die Aktie sprechen die enormen Margen, der kräftige Mittelzufluss und die Rückkäufe. Gemessen am Wachstum ist sie günstig bewertet. Dagegen sprechen die starken Kursschwankungen und die Sammelklage. Zudem lässt sich der Erfolg neuer Modelle schwer planen, und auf ein starkes Weihnachtsgeschäft folgt meist ein schwaches erstes Quartal. Mutige Anleger setzen auf das Comeback, vorsichtige warten den ersten Rücksetzer ab.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die AppLovin Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +19,79 % und einem Kurs von 289,3EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.





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