Nano One beginnt mit den Bauarbeiten zur Erweiterung des Standorts Candiac und informiert über den Stand der kommerziellen Aktivitäten

Die Detailplanung für die Erweiterung der Anlage in Candiac wurde im September 2026 abgeschlossen.

Die Bauarbeiten haben nun begonnen und sollen voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2027 vorgesehen.

Nach Abschluss des Erweiterungsprojekts wird die Anlage über eine Produktionskapazität von rund 800 Tonnen LFP-Kathodenaktivmaterial pro Jahr verfügen.

Die Qualifizierungsarbeiten für kommerzielle Produkte wurden verlängert. Eine erste kommerzielle LFP-Vereinbarung wird nun für das erste Quartal 2027 erwartet.

Fortschritte bei der Produktleistung im Jahr 2026 haben das Kundenengagement in den Bereichen Verteidigung und Energiespeicherung ausgeweitet. Gleichzeitig wurden die Qualifizierungsarbeiten mit Zellherstellern und einem Automobil-OEM verlängert.

Vancouver (Kanada) / 5. November 2026 / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, informiert über den aktuellen Stand zur Erweiterung seiner Anlage in Candiac und seiner kommerziellen Aktivitäten.

Bild: Die Bauarbeiten zur Erweiterung der LFP-Kathodenmaterial-Produktionsanlage von Nano One in Candiac, Québec, sind im Gange.

Candiac-Erweiterung schreitet in die Bauphase voran

Die Detailplanung für das Erweiterungsprojekt der Candiac-Anlage wurde Ende September 2026 abgeschlossen. Die Bauarbeiten haben nun begonnen und sollen voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2027 vorgesehen. Automatisierungsverbesserungen an der Demonstrationslinie werden die Produktionskapazität in der ersten Hälfte des Jahres 2027 auf rund 800 Tonnen LFP-Kathodenmaterial pro Jahr erhöhen.

Die bestehende 200-Tonnen-Pilotlinie in Candiac unterstützt die Validierung von Proben, um Kleinmengenabnahmen von Kunden aus den Bereichen Verteidigung und Energiespeichersysteme zu sichern und zu beliefern. Die erweiterte Linie wird sich auf die Herstellung von LFP-Kathodenmaterialien für den kommerziellen Verkauf sowie auf die Demonstration von „One-Pot“-Reaktoren im industriellen Maßstab konzentrieren, die vollständig automatisiert und in die Prozesse zur Materialtrocknung, Kalzinierung und Verpackung integriert sind.