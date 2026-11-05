JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. ?Ohne Berücksichtigung der bereits vorab gemeldeten Resultate der US-Mobilfunktochter T-Mobile US habe der Umsatz die Markterwartung um gut drei Prozent übertroffen, ?schrieb Akhil Dattani am Donnerstag. Gründe dafür seien vor allem die anhaltenden Lizenzerlöse aus der Fußball-WM und die guten Geschäfte durch den direkten Verkauf von Smartphones und Netzwerk-Hardware an Endkunden und Unternehmen, aber auch der Anstieg der Serviceumsätze./rob/la/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 26,35EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akhil Dattani

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,00 € , was eine Steigerung von +45,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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