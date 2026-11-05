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    Commerzbank: Nicht mal der größte Gewinn der Geschichte schützt die Chefin!

    Der UniCredit-Übernahmekrimi

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    Noch nie hat die Commerzbank in den ersten neun Monaten so viel verdient. Doch Bettina Orlopps Rekordbilanz könnte ihr wenig nützen: UniCredit hat andere Pläne für die Führungsspitze.

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    Der UniCredit-Übernahmekrimi - Commerzbank: Nicht mal der größte Gewinn der Geschichte schützt die Chefin!
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    Die Commerzbank hat den höchsten Neunmonatsgewinn ihrer Geschichte erzielt – und bewegt sich zugleich auf eine Übernahme durch UniCredit zu. Vorstandschefin Bettina Orlopp zeigt sich inzwischen offen für einen Zusammenschluss, nachdem das Institut den italienischen Rivalen lange abgewehrt hatte. UniCredit kontrolliert knapp 48 Prozent; die EZB hat einer weiteren Aufstockung bereits zugestimmt. Die Commerzbank erwartet die noch ausstehenden Genehmigungen bis spätestens Anfang 2027.

    Die Gespräche bleiben allerdings konfliktgeladen. UniCredit-Chef Andrea Orcel will laut Bloomberg Orlopp und Aufsichtsratschef Jens Weidmann ersetzen. Zudem stehen bis zu 7.000 Arbeitsplätze in Deutschland und Teile des internationalen Geschäfts zur Disposition. Die Bundesregierung hält 13,3 Prozent und verlangt Einfluss im Aufsichtsrat. Arbeitnehmervertreter fordern einen fairen Preis, glaubwürdige Synergien und einen tragfähigen Integrationsplan. Eine endgültige Einigung steht aus.

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    Operativ lieferte die Bank starke Zahlen: Der Nettogewinn stieg im dritten Quartal um 45 Prozent auf 859 Millionen Euro. Das blieb knapp unter den von Analysten erwarteten 864 Millionen Euro. Die Erträge wuchsen um neun Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, lagen aber ebenfalls unter dem Konsens von rund 3,28 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis legte um 25 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro zu. Nach neun Monaten steht ein Rekordüberschuss von 2,67 Milliarden Euro, ein Plus von 41 Prozent. Wie die Bank mitteilte, erreichte das operative Neunmonatsergebnis erstmals rund vier Milliarden Euro.

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    Den Rekordzahlen steht ein Warnsignal aus dem Einlagengeschäft gegenüber. Im deutschen Privatkundengeschäft flossen laut Bloomberg allein im dritten Quartal rund drei Milliarden Euro ab. Wettbewerber locken mit besonders hohen Zinsen auf neues Geld; die Commerzbank verzichtete bewusst darauf, diese Angebote mitzugehen. Wegen des stärkeren Wettbewerbs senkt sie ihre Prognose für den Nettozinsüberschuss 2026 von 8,6 auf 8,5 Milliarden Euro. Die Gewinnprognose von mindestens 3,4 Milliarden Euro und das Ertragsziel von 13,2 Milliarden Euro bleiben bestehen.

    Die Commerzbank-Aktie gab in einer ersten Reaktion um 2,6 Prozent nach. Trotz Rekordgewinn und Übernahmefantasie müssen Anleger damit zwei Risiken abwägen: sinkende Zinserwartungen im Kerngeschäft und einen Machtkampf über Preis, Führung und Arbeitsplätze bei einer möglichen UniCredit-Integration.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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