JEFFERIES stuft Hensoldt auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Ben Brown in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Erlösziel für 2026 habe das Rüstungselektronik-Unternehmen um 2 Prozent angehoben, was konservativ erscheine./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,36 % und einem Kurs von 76,62EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ben Brown

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 98

Kursziel alt: 98

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 98,00 € , was eine Steigerung von +18,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer