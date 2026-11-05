JEFFERIES stuft Hensoldt auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Ben Brown in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Erlösziel für 2026 habe das Rüstungselektronik-Unternehmen um 2 Prozent angehoben, was konservativ erscheine./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,36 % und einem Kurs von 76,62EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Ben Brown
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 98
Kursziel alt: 98
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ben Brown
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 98
Kursziel alt: 98
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