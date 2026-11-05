The Platform Group: Profitables Wachstum, weniger Schulden – Prognose steht 85 0 Kommentare

Mehr Kunden, steigende Umsätze: Das Unternehmen legt in den ersten neun Monaten 2026 kräftig zu und bestätigt seine Jahresziele. Das Ergebnis je Aktie bleibt jedoch unter Vorjahr.

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