The Platform Group: Profitables Wachstum, weniger Schulden – Prognose steht
Mehr Kunden, steigende Umsätze: Das Unternehmen legt in den ersten neun Monaten 2026 kräftig zu und bestätigt seine Jahresziele. Das Ergebnis je Aktie bleibt jedoch unter Vorjahr.
Foto: adobe.stock.com
- Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 19,4 % auf 1.076,9 Mio. Euro; der Nettoumsatz erhöhte sich um 17,1 % auf 622,7 Mio. Euro.
- Das bereinigte EBITDA wuchs um 16,4 % auf 53,3 Mio. Euro. Das berichtete EBITDA sank leicht auf 57,5 Mio. Euro, während der Konzernüberschuss auf 44,4 Mio. Euro stieg.
- Das Ergebnis je Aktie ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 2,03 auf 1,69 Euro zurück.
- Die Zahl aktiver Kunden erhöhte sich um 28,4 % auf 8,6 Mio.; das Partnernetzwerk wuchs um 12,2 % auf 17.873 Partner.
- Im dritten Quartal senkte das Unternehmen die Mitarbeiterzahl und reduzierte den Verschuldungsgrad auf das 1,7-Fache.
- Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: GMV von 1,7 Mrd. Euro, Nettoumsatz von mindestens 1,0 Mrd. Euro und bereinigtes EBITDA von 70 bis 80 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei The Platform Group ist am 05.11.2026.
Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6040EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,73 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,6240EUR das entspricht einem Plus von +3,31 % seit der Veröffentlichung.
+1,63 %
-9,43 %
-33,40 %
-21,53 %
-91,68 %
-87,90 %
-96,09 %
-97,99 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte