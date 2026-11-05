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    The Platform Group: Profitables Wachstum, weniger Schulden – Prognose steht

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    Mehr Kunden, steigende Umsätze: Das Unternehmen legt in den ersten neun Monaten 2026 kräftig zu und bestätigt seine Jahresziele. Das Ergebnis je Aktie bleibt jedoch unter Vorjahr.

    The Platform Group: Profitables Wachstum, weniger Schulden – Prognose steht
    Foto: adobe.stock.com
    • Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 19,4 % auf 1.076,9 Mio. Euro; der Nettoumsatz erhöhte sich um 17,1 % auf 622,7 Mio. Euro.
    • Das bereinigte EBITDA wuchs um 16,4 % auf 53,3 Mio. Euro. Das berichtete EBITDA sank leicht auf 57,5 Mio. Euro, während der Konzernüberschuss auf 44,4 Mio. Euro stieg.
    • Das Ergebnis je Aktie ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 2,03 auf 1,69 Euro zurück.
    • Die Zahl aktiver Kunden erhöhte sich um 28,4 % auf 8,6 Mio.; das Partnernetzwerk wuchs um 12,2 % auf 17.873 Partner.
    • Im dritten Quartal senkte das Unternehmen die Mitarbeiterzahl und reduzierte den Verschuldungsgrad auf das 1,7-Fache.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: GMV von 1,7 Mrd. Euro, Nettoumsatz von mindestens 1,0 Mrd. Euro und bereinigtes EBITDA von 70 bis 80 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei The Platform Group ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6040EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,73 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,6240EUR das entspricht einem Plus von +3,31 % seit der Veröffentlichung.


    The Platform Group

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    ISIN:DE000A40ZW88WKN:A40ZW8
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