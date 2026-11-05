Jefferies belässt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel 98 Euro

Zum Dreiergipfel nach dem 11 Nov. setzen die USA, China und Russland ein Treffen an.

Zu grundlegend wichtigen Existenzfragen der angegriffenen Ukraine wird diese selbst ausgesperrt und ME absolut entwürdigend behandelt!

Auch die europäischen Natoverbündeten erhalten gleichlautend der Ukraine kein Mitspracherecht und offensichtlich will sich jeder der Beteiligten

ein großes Stück " Wirtschaftlichkeit mit billigem Energiebezug - Gas & Öl - " besichern.





Dem Grunde nach müßen wir uns mehr bewußt werden wo bzw. ob sich ein vertrauensvoller Partner der europäischen Natoverbündeten überhaupt noch findet?

Wir müßen auf Frieden in der Ukraine und im Iran hoffen damit sich Deutschland / die europäischen Natoverbündeten in einen Zeitspanne der nächsten 5 bis 10 Jahre

zur militärischen Abwehrfunktion neu aufstellen und umrüsten kann.





d.h. eine Zeitspanne in der die Hensoldt AG. mit hohem Nachfragewert expandieren und den Weltmarkt bedienen kann!





Sollte kein Frieden ausgehandelt werden leben wir in Europa weit gefährlicher als wir annehmen!

Ein Friendensabkommen wäre für die Hensoldt AG keineswegs - wie aktuell an der Börse gehandelt - negativ, sondern mehr positiv zu sehen.

Modernste Technologien zur militärischen Abwehrfunktion im Radar-, Sensorik-, und Robitikbereich finden unabdingbar künftig weitreichende Anwendungsmöglichkeiten.

d.h. wer sich der innovativen Technologie verwehrt hat schon verloren!











