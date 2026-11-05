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    Dax etwas höher - Kurseinbruch bei Rheinmetall

    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt leicht, bleibt aber unter dem Rekordhoch
    • MDax und EuroStoxx legen am Morgen ebenfalls zu
    • Rheinmetall senkt Ziele, Aktie verliert 16 Prozent
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax etwas höher - Kurseinbruch bei Rheinmetall
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - An sein Rekordhoch ist der Dax am Donnerstag erst einmal nicht herangekommen. Am Vortag hatte er sich diesem noch genähert, nachdem der Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen neue Risikofreude bei den Anlegern geweckt hatte. Wenige Minuten nach dem Xetra-Start verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,29 Prozent auf 26.515 Punkte. Sein Höchststand datiert vom August mit 26.618 Punkten.

    Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Donnerstag um 0,78 Prozent auf 31.422 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent.

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    Für die Anleger von Rheinmetall scheint es ein rabenschwarzer Tag zu werden, nachdem der Rüstungskonzern am Vorabend nach Börsenschluss erneut die Prognose senken musste. Die Strategie der Düsseldorfer sei nicht falsch, die bisherigen Ziele seien aber wohl unrealistisch, schrieb JPMorgan-Experte David Perry. Die Aktien brachen weit abgeschlagen auf dem letzten Platz im Dax um rund 16 Prozent ein./ajx/jha/

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    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,35 % und einem Kurs von 849,5 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.334,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00EUR was eine Bandbreite von +20,64 %/+89,24 % bedeutet.





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