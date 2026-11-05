BERNSTEIN RESEARCH stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal von 44,65 auf 40,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Umsatz des Blutwäschespezialisten sei währungsbereinigt nicht so stark zurückgegangen wie vom Markt befürchtet, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil trübten das anhaltend schwache Wachstum im US-Behandlungsgeschäft und weitere Herausforderungen den Ausblick./rob/la/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 41,72EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.





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