JEFFERIES stuft Aumovio auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42,30 Euro belassen. Die Kennziffern des Autozulieferers seien durchwachsen ausgefallen, der Jahresausblick aber bestätigt worden, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 34,90EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.