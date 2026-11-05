JPMORGAN stuft JCDecaux auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Außenwerbekonzern habe unerwartet starke Umsatzkennziffern für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies bestätige seine Erwartung eines nachhaltigen Wachstums des Unternehmens./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,39 % und einem Kurs von 27,10EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.