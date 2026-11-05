BERENBERG stuft BASLER AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Basler nach endgültigen Geschäftszahlen von 29 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der angespannten Versorgungslage bei Bauteilen habe der Bildverarbeitungsspezialist erneut ein starkes Wachstum verzeichnet, sowohl bei den Auftragseingängen als auch beim Umsatz, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Und trotz der starken konjunkturellen Dynamik würden die Aktien nahe ihres Zehnjahrestiefs bewertet, was ungerechtfertigt sei./rob/la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,37 % und einem Kurs von 25,05EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Lasse Stueben
Analysiertes Unternehmen: BASLER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 33
Kursziel alt: 29
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lasse Stueben
Analysiertes Unternehmen: BASLER AG
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