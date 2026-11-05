BERENBERG stuft BASLER AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Basler nach endgültigen Geschäftszahlen von 29 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der angespannten Versorgungslage bei Bauteilen habe der Bildverarbeitungsspezialist erneut ein starkes Wachstum verzeichnet, sowohl bei den Auftragseingängen als auch beim Umsatz, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Und trotz der starken konjunkturellen Dynamik würden die Aktien nahe ihres Zehnjahrestiefs bewertet, was ungerechtfertigt sei./rob/la/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,37 % und einem Kurs von 25,05EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: BASLER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 33,00 € , was eine Steigerung von +31,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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