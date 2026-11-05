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    Air France-KLM kürzt bei niederländischer Tochter - Fokus auf Amsterdam

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    Für Sie zusammengefasst
    • KLM konzentriert sich auf 160 Direktverbindungen
    • Ältere Flugzeuge weichen neuen, gemischten Typen
    • Kerosinkosten steigen, Quartalsgewinn legt zu
    Air France-KLM kürzt bei niederländischer Tochter - Fokus auf Amsterdam
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Air France-KLM richtet angesichts der hohen Kerosinpreise ihre niederländische Sparte KLM neu aus. Künftig sollen sich die weiß-blauen Maschinen auf ihre 160 Direktverbindungen an Amsterdams Flughafen Schiphol fokussieren. Dazu würden ältere Flugzeugtypen die Flotte verlassen, teilte der Konzern zusammen mit seiner Quartalsbilanz am Donnerstag in Paris mit. Ein veränderter Mix aus größeren und kleineren, neuen Maschinen soll die Sparte in die Lage versetzen, ihr langfristiges Renditeziel zu erreichen.

    Konzernchef Ben Smith hatte bereits 2025 angekündigt, dass "alle Optionen" auf dem Tisch lägen, um die Profitabilität von KLM zu sichern. Anlass waren damals die gestiegenen Flughafenentgelte, Ticketabgaben und die Inflation in den Niederlanden. Im laufenden Jahr trieb der Iran-Krieg die Ölpreise und in der Folge auch die Treibstoffkosten der Airlines besonders stark in die Höhe. Dies erhöhte den Druck auf den Konzern, bei KLM zu handeln.

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    Für das laufende Jahr rechnet Smith jetzt ähnlich wie Lufthansa-Chef Carsten Spohr mit noch höheren Treibstoffkosten als zuletzt. Für den Konzern dürften sie auf 9,2 Milliarden Dollar steigen, hieß es in der Mitteilung. Das sind 2,3 Milliarden Dollar mehr als im Vorjahr und 300 Millionen Dollar mehr als noch im Sommer erwartet.

    Im reisestarken dritten Quartal von Juli bis September gelang es dem französisch-niederländischen Airline-Konzern indes ähnlich wie der Lufthansa, seinen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr zu steigern. Der Umsatz wuchs um knapp acht Prozent auf gut 9,9 Milliarden Euro. Der operative Gewinn vor Sondereffekten legte um zehn Prozent auf 1,35 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich sprang der auf die Aktionäre entfallende Überschuss sogar um fast ein Viertel auf 908 Millionen Euro nach oben./stw/men/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 8,304 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten.





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