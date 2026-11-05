BERENBERG stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 215 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem weiterhin herausfordernden konjunkturellen und geopolitischen Umfeld habe der Baustoffkonzern im dritten Quartal eine robuste Performance gezeigt und sei attraktiv bewertet, schrieb Harry Goad in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das etwas niedrigere Kursziel begründete er mit seinen an die Mittelwerte der Jahreszielspannen angepassten Prognosen./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,73 % und einem Kurs von 178,0EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harry Goad

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 215

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

