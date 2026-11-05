RBC stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Philips von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Da die Margen im dritten Quartal die Risiken für das Geschäftsjahr verringerten, die Aufträge im Bereich Präzisionsdiagnostik an einem Wendepunkt stünden und der Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Risiken für das Investitionsbudget im Zusammenhang mit ACA/Medicaid mindere, sei sie für den Medizintechnikkonzern zunehmend optimistisch, begründete Natalia Webster die Kurszielerhöhung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:51 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:51 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 27,88EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.





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