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    Rheinmetall stürzt ab - seit Jahresbeginn beträgt das Minus 40,82 %

    Rücksetzer

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    Die Rheinmetall-Aktie bricht um 13,48 % auf 828,00 Euro ein.

    Rücksetzer - Rheinmetall stürzt ab - seit Jahresbeginn beträgt das Minus 40,82 %
    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall senkt seine Umsatzprognose für 2026 zum zweiten Mal binnen drei Monaten, weil sich der Boxer-Großauftrag ins nächste Jahr verschiebt. Die Aktie fällt daraufhin auf ein neues 52-Wochen-Tief. Auch BAE Systems, Thales und Northrop Grumman verlieren, allerdings deutlich weniger als Rheinmetall.

    Rheinmetall Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 05.11.2026

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Rheinmetall damit auf -23,18 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Auf Wochensicht hat die Rheinmetall Aktie damit -8,28 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,14 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall -40,82 % verloren.

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    Zum Vergleich: Der Eurozone 50 notiert heute lediglich +0,09 % im Plus-Minus-Bereich. Rheinmetall entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,49 %. Thales notiert im Minus, mit -1,41 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,23 %. Northrop Grumman verliert -0,24 %

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,28 %
    1 Monat -3,14 %
    3 Monate -23,18 %
    1 Jahr -46,29 %
    Stand: 05.11.2026, 09:30 Uhr

    Die Aktie von Rheinmetall erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 52,44 %. Über 5 Jahre lag sie bei 61,67 %, über 10 Jahre bei 31,08 %.

    Dax etwas höher - Kurseinbruch bei Rheinmetall


    An sein Rekordhoch ist der Dax am Donnerstag erst einmal nicht herangekommen. Am Vortag hatte er sich diesem noch genähert, nachdem der Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen neue Risikofreude bei den Anlegern geweckt hatte. Wenige Minuten …

    Rheinmetall kappt Umsatzziel – Boxer-Auftrag verschiebt sich ins nächste Jahr


    Rheinmetall hat seine Umsatzprognose für 2026 zum zweiten Mal binnen drei Monaten zurückgenommen. Die Aktie stürzt ab auf unter 900 Euro. Grund ist eine Verschiebung des Boxer-Großauftrags.

    Rheinmetall brechen vorbörslich ein nach Gewinnwarnung


    Nach der Gewinnwarnung vom Vorabend stehen die Aktien von Rheinmetall am Donnerstag stark unter Druck. Gleichzeitig nimmt der Dax Kurs auf ein Rekordhoch. Die Papiere des Rüstungskonzerns brachen auf der Handelsplattform Tradegate bis auf 915 Euro …

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,64 Mrd.EUR € wert.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrutsch nach der gesenkten Jahresprognose 2026. Im Fokus stehen Verzögerungen beim Bundeswehrprojekt Arminius sowie Fragen zu Produktionsproblemen und Auftragseingängen. Charttechnisch werden gebrochene Unterstützungen sowie tiefere Hochs und Tiefs diskutiert. Genannte Abwärtsziele reichen von 723 über 600–700 bis 500 Euro. Einzelne Anleger nutzen die starken Schwankungen für Rückkäufe oder Short-Positionen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Rheinmetall Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Rheinmetall Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Rheinmetall Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Rheinmetall

    -12,00 %
    -8,40 %
    -3,76 %
    -23,15 %
    -46,39 %
    +241,31 %
    +991,87 %
    +1.368,40 %
    +35.890,50 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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