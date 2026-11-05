Bighorn Metals Corp. will im Rahmen der umfassenderen Exploration des Projekts Marietta das Potenzial für Seltenerdmetalle prüfen

Das Programm umfasst die Bewertung von sieben historischen Bergbaugebieten in Bezug auf Gold, Silber und Basismetalle; die Prüfung soll auch eine Evaluierung des Potenzials für Seltenerdmetalle umfassen.

Vancouver, British Columbia / 5. November 2026 / IRW-Press / Bighorn Metals Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: HRNY) gibt bekannt, dass die Phase-I-Exploration in seinem Projekt Marietta im Mineral County, Nevada, im Bergbaurevier Silver Star in den Excelsior Mountains (das „Projekt“) angelaufen ist. Aufbauend auf dem Programm, das in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. November 2026 dargelegt wurde, werden in Phase I die historischen Vorkommen von Gold, Silber, Kupfer und anderen Basismetallen im gesamten Projekt bewertet. Außerdem umfasst es eine vorläufige Bewertung des Potenzials für Seltenerdmetalle („REE“). Ziel des Programms ist die Erhebung moderner geologischer Daten als Grundlage für die zukünftige Exploration.

Einbeziehung von Seltenerdmetallen in die Explorationsüberprüfung

Neben der Bewertung der historisch gemeldeten Vorkommen von Edel- und Basismetallen in dem Projekt hat das Unternehmen die Absicht, vorhandene historische Unterlagen auf Hinweise auf REE zu prüfen und geeignete Möglichkeiten für die geologische Untersuchung und die Probenahme zu evaluieren. Potenzielle REE-Zielgebiete erfordern moderne analytische Tests und eine fachliche Interpretation, bevor deren Bedeutung bestimmt werden kann.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass das Potenzial für REE nur als vorläufig einzustufen ist. Bisher wurde in dem Projekt keine REE-Mineralisierung identifiziert, und es wurde bisher weder eine aktuelle REE-Mineralressource noch eine wirtschaftlich förderbare REE-Lagerstätte ermittelt.

Sieben historische Minengebiete und Vorkommen verschiedener Metalle

Das Projekt Marietta umfasst sieben historische Minengebiete, unter anderem die Gebiete Sultana, Endowment, Black Hawk und London Silver-Lead. Die historischen Aufzeichnungen beschreiben ein Netzwerk aus Schächten, untertägigen Bergbauanlagen auf verschiedenen Sohlen, Stollen, Rampen, Schürfgruben und Grubenhalden. Ein bestehendes Straßennetz ermöglicht den Zugang zu zahlreichen historischen Bergbauanlagen. Bei historischen Bergbau- und Probenahmeaktivitäten wurden Vorkommen von Gold, Silber, Kupfer und anderen Basismetallen gemeldet.