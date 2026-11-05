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    A.S.Creation Tapeten: Das steckt in der Q3-Pressemitteilung 2026

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    Sinkende Umsätze, steigende Marge: Das Unternehmen trotzt dem schwierigen Marktumfeld mit mehr Effizienz. Die Jahresprognose steht – allerdings mit gedämpften Erwartungen.

    A.S.Creation Tapeten: Das steckt in der Q3-Pressemitteilung 2026
    • Der Umsatz sank in den ersten neun Monaten 2026 um 3,7 % auf 77,8 Mio. €; belastend wirkten vor allem die schwache Baukonjunktur, geopolitische Spannungen und die verhaltene Konsumstimmung.
    • Der Umsatzverlauf war wechselhaft: Auf einen Rückgang im ersten Quartal folgte leichtes Wachstum im zweiten, bevor der Umsatz im dritten Quartal um 4,3 % nachgab. Westeuropa entwickelte sich schwächer, Märkte außerhalb der Region positiv.
    • Die Rohertragsmarge stieg dank Effizienzmaßnahmen und eines stärkeren Fokus auf margenstärkere Produkte und Vertriebskanäle um 0,7 Prozentpunkte auf 54,5 %.
    • Das operative Ergebnis lag bei −1,0 Mio. €; bereinigt um rund 0,9 Mio. € Abfindungsaufwendungen betrug es −40.000 € und war damit nahezu ausgeglichen. Das bereinigte Ergebnis nach Steuern lag bei −0,4 Mio. €.
    • Der operative Cashflow verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Mio. € auf 4,3 Mio. €. Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl sank von 637 auf 609.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt, die Kennzahlen werden jedoch am unteren Ende der Korridore erwartet. Beim bereinigten operativen Ergebnis strebt das Unternehmen die Gewinnschwelle an, schließt aber ein negatives Jahresergebnis nicht aus.

    Der Kurs von A.S.Creation Tapeten lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,1000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    A.S.Creation Tapeten

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