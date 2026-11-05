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    Nordex: Gewinn fast verdreifacht! Was macht die Aktie?

    Windkraftanlagenbauer

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    Nordex übertrifft beim Gewinn die Erwartungen. Auch Auftragseingang und Liquidität legen kräftig zu. Doch hinter den starken Quartalszahlen steckt ein Dämpfer: Beim Bau neuer Windräder läuft längst nicht alles nach Plan.

    Windkraftanlagenbauer - Nordex: Gewinn fast verdreifacht! Was macht die Aktie?
    Foto: Jens Büttner - dpa

    Nordex kann einen deutlichen Gewinnzuwachs verzeichnen: Im dritten Quartal 2026 erzielte der Windanlagenbauer einen Gewinn von 147,1 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es 51,7 Millionen Euro. Damit übertraf das Unternehmen auch die durchschnittliche Erwartung der von Nordex befragten Analysten.

    Der Umsatz stieg nach Unternehmensangaben gegenüber dem Vorjahresquartal um 28,2 Prozent auf rund 2,2 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte von 135,9 auf 278,2 Millionen Euro. Die entsprechende Marge erreichte 12,7 Prozent nach acht Prozent im Vorjahr.

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    Milliardenpolster wächst

    Auch die Finanzlage verbesserte sich. Der freie Mittelzufluss erreichte im Quartal 379,1 Millionen Euro, im Vergleich zu 149 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die Nettoliquidität stieg von 1.624,7 Millionen Euro Ende 2025 auf 2.031,3 Millionen Euro. Der Auftragsbestand wuchs binnen eines Jahres von 14,9 auf 19,3 Milliarden Euro. Neue Turbinenbestellungen summierten sich im Quartal auf 2.810 Megawatt, was einem Plus von 29,5 Prozent entspricht.

    Der Anlagenbau stockt aber etwas. Nordex errichtete nur 331 Windräder mit einer Gesamtleistung von 2.021 Megawatt. Im Vorjahresquartal waren es 420 Anlagen mit 2.576 Megawatt. Der Konzern nennt als Gründe Verzögerungen bei Kunden, verspätete Transportgenehmigungen und Verzögerungen im Zusammenhang mit Rotorblättern in der Türkei.

    Für das Gesamtjahr bleibt Nordex bei der am 15. Oktober erhöhten Prognose: Die EBITDA-Marge soll 11,5 bis 12,5 Prozent erreichen. Zuvor hatte das Ziel bei acht bis elf Prozent gelegen. Beim Umsatz peilt der Konzern unverändert 8,2 bis neun Milliarden Euro an.

    Aktie im Plus

    An der Börse Frankfurt steht die Nordex-Aktie am Donnerstagvormittag  3,5 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 42,28 Euro (10:04 Uhr MEZ). Innerhalb einnes Jahres hat die Aktie mehr als 57 Prozent hinzugewonnen. 

    Nordex

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 42,20EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.


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    RedakteurFerdinand Hammer
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    Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge.
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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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