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    Rohstoffe: Hohe Zinsen lasten auf Goldpreis

    Deutsche Börse-News

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    Für Sie zusammengefasst
    • Gold erholt sich, bleibt vom Zinsanstieg belastet
    • Ölpreis fällt, Öl-ETCs bleiben moderat gefragt
    • Industriemetalle bleiben teuer, Kupfer verliert etwas
    Deutsche Börse-News - Rohstoffe: Hohe Zinsen lasten auf Goldpreis
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Auch wenn es aktuell eine kleine Gegenbewegung gibt: Der Zinsanstieg macht Gold zu schaffen. Gold-ETCs bleiben allerdings beliebt. Auch Öl-ETCs kommen gut an, wenn auch nicht im großen Stil.

    5. November 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Der Goldpreis meldet sich zurück: Die deutliche Niederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen am Dienstag hat für ein kleines Comeback des Goldpreises gesorgt. Denn der US-Dollar schwächte sich ab, die Renditen von US-Staatsanleihen sanken - beides stützt den Goldpreis.

    Am 30. Oktober war der Preis für die Feinunze noch auf 3.866 US-Dollar gefallen, der tiefste Stand seit rund einem Jahr. Am Donnerstagmorgen sind es wieder 4.058 US-Dollar. Das ist allerdings immer noch weit unter dem Allzeithoch von 5.570 US-Dollar im Januar. Nach Einschätzung von Mobeen Tahir von WisdomTree ist ein Großteil der Preiskorrektur nun vorbei. "Die US-Zinserhöhung im September scheint eher die teilweise Umkehr der Lockerung des vergangenen Jahres zu sein als der Beginn eines neuen Zinserhöhungszyklus", meint er. Längerfristig spräche weiter viel für Gold: Sorgen um die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, steigende Schuldendienste und die anhaltende Diversifizierung der Zentralbanken.

    Verhaltene Goldnachfrage

    Die weltweite Goldnachfrage ist im dritten Quartal leicht gesunken und lag mit 1.369 Tonnen 1 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie der aktuelle Bericht des World Gold Council zeigt. Zentralbanken und andere offizielle Institutionen erhöhten ihre Reserven zwar um netto 321 Tonnen - ein Plus von 42 Prozent im Vorjahresvergleich. Zudem verzeichneten physisch gedeckte Gold-ETCs wieder Zuflüsse, eine deutliche Trendwende gegenüber dem zweiten Quartal. Die Nachfrage nach Barren und Münzen sank aber im Vorjahresvergleich um 19 Prozent. Zudem belasteten die hohen Preise die Schmucknachfrage.

    Umsatzstarke Gold-ETCs

    Im Oktober verzeichneten Edelmetall-ETCs erneut hohe Zuflüsse, wie Emittent WisdomTree berichtet. Im ETF- und ETC-Handel dreht sich viel um Gold und Silber. Ivo Orlemann von der ICF Bank meldet "fast nur Käufe" für den Invesco Physical Gold EUR Hedged (XS2183935274) und den WisdomTree Physical Swiss Gold (JE00B588CD74), aber auch für den WisdomTree Physical Silver (JE00B1VS3333). Auch bei Lang & Schwarz geht viel um, etwa in Xetra-Gold (DE000A0S9GB0) und dem WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (XS3306516876).

    Umsatzspitzenreiter im ETC-Handel auf Xetra sind weiter Goldpreis-Tracker, etwa Xetra-Gold (DE000A0S9GB0) oder ETCs von iShares (IE00B4ND3602), Xtrackers (DE000A1EK0G3) oder Invesco (IE00B579F325). Hohe Umsätze weisen zudem Silber-ETCs auf, beispielsweise von WisdomTree (JE00B1VS3333). Der Goldbestand von Xetra-Gold ist wieder gestiegen. Aktuell sind es 177 nach knapp 173 Tonnen per Jahresende 2025.

    Brent-Preis rutscht unter 100 US-Dollar

    Der Ölpreis hängt weiter an den Geschehnissen in Nahost. Zuletzt ist er stark gesunken - nach der Wahlniederlage der Republikaner gelten erneute US-Angriffe auf den Iran als unwahrscheinlicher. Vor zwei Wochen wurde das Barrel Brent noch zu über 117 US-Dollar gehandelt, aktuell sind es 94 US-Dollar.

    WisdomTree zufolge waren Energie-ETCs im Oktober gefragt, wenn auch nicht im großen Stil. "Bei Energie dreht sich in diesem Monat alles um die schwindenden Puffer vor dem Winter", berichtet Tahir mit Blick auf die europäischen Gasspeicher. Angeblich sei zwar genügend Gas für den Winter da. Der Spielraum sei aber gering, sollte es kalt werden oder sollten die LNG-Lieferungen hinter den Erwartungen zurückbleiben. Für Öl spricht er von einem "uneinheitlichen Bild": Das Angebot aus dem Nahen Osten erhole sich zwar etwas, doch die Angriffe auf Schifffahrtsrouten hielten an.

    Im Handel führen die Schwankungen zu guten Umsätzen mit Öl-ETCs und -ETNs. Bei der Kundschaft von Lang & Schwarz und der ICF Bank sind die WisdomTree-ETNs mit Hebel 3 sehr beliebt, etwa der WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged (IE00BMTM6D55) und dessen Short-Variante (XS3306517098).

    Kupferpreis nach Rekordhoch schwächer

    Die Preise vieler Industriemetalle bewegen sich auf hohem Niveau seitwärts. Kupfer (XC0005705501) hatte mit 14.826 US-Dollar im September ein neues Allzeithoch erreicht, am Donnerstagmorgen sind es immer noch 14.010 US-Dollar. ?"hnlich sieht es bei Aluminium (XC0009677839) und Zink (XC0005705584) aus. WisdomTree meldet für den Oktober leichte Abflüsse aus Industriemetall-ETCs. Umsatzstark ist vor allem der WisdomTree Copper (GB00B15KXQ89).

    Von Anna-Maria Borse, 5. November 2026, Deutsche Börse AG

    (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)





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