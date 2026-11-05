Bechtle: Starkes Q3 – Jahresprognose erneut angehoben! 41 0 Kommentare

Starkes Quartal, volle Auftragsbücher: Bechtle wächst weiter und hebt die Gewinnprognose für 2026 zum zweiten Mal an. Das Vorsteuerergebnis soll nun um mehr als 10 % zulegen.

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