Bechtle: Starkes Q3 – Jahresprognose erneut angehoben!
Starkes Quartal, volle Auftragsbücher: Bechtle wächst weiter und hebt die Gewinnprognose für 2026 zum zweiten Mal an. Das Vorsteuerergebnis soll nun um mehr als 10 % zulegen.
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance
- Bechtle steigerte im dritten Quartal 2026 das Geschäftsvolumen trotz höherer Vergleichsbasis um rund 19 % auf etwa 2,44 Mrd. Euro.
- Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhte sich im dritten Quartal um rund 14 % auf circa 92 Mio. Euro.
- Die positive Geschäftsentwicklung setzte sich zu Beginn des vierten Quartals fort; außerdem erreichte der Auftragsbestand ein Rekordniveau.
- Bechtle erwartet für 2026 nun ein EBT-Wachstum von mehr als 10 %, statt der zuvor prognostizierten 5 bis 10 %.
- Die Prognose für das Geschäftsvolumen bleibt bei einem Plus von mehr als 10 %, für den Umsatz bei 5 bis 10 %; die EBT-Marge wird weiterhin leicht unter dem Vorjahreswert von 3,8 % erwartet.
- Der Vorstand hat die Jahresprognose damit zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben; endgültige Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate folgen am 13. November 2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Bechtle ist am 13.11.2026.
Der Kurs von Bechtle lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,07EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,00 % im Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.572,78PKT (+0,88 %).
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