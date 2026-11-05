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    JPMorgan belässt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 15 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Lanxess auf Neutral, Ziel 15 Euro
    • Lanxess-Ergebnisse weniger schlimm als befürchtet
    • Ausblick fürs vierte Quartal besser als erwartet
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 15 Euro
    Foto: LANXESS

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Resultate des Spezialchemiekonzerns seien weniger schlimm als befürchtet ausgefallen, schrieb Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Ausblick auf das laufende vierte Quartal habe die trüben Erwartungen übertroffen./rob/edh/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:26 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,06 % und einem Kurs von 14,51 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -24,76 %/+2,60 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 15 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,00, was eine Steigerung von +2,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Lanxess - 547040 - DE0005470405

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Lanxess. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Quartalszahlen am 5. November und die Frage, ob eine Prognosebestätigung zur Kurserholung reicht oder eine Anhebung nötig ist. Diskutiert werden verborgene Werte, eine Marktkapitalisierung unter 1 Mrd. Euro und Übernahmespekulationen. Sinkende Ölpreise nähren Hoffnungen auf höhere Margen. Technisch stehen 12 und 13 Euro im Fokus. Dagegen stehen Bedenken wegen fundamentaler Schwächen und immer tieferer Kurse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lanxess eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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