JPMorgan belässt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 15 Euro
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan belässt Lanxess auf Neutral, Ziel 15 Euro
- Lanxess-Ergebnisse weniger schlimm als befürchtet
- Ausblick fürs vierte Quartal besser als erwartet
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Resultate des Spezialchemiekonzerns seien weniger schlimm als befürchtet ausgefallen, schrieb Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Ausblick auf das laufende vierte Quartal habe die trüben Erwartungen übertroffen./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:26 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,06 % und einem Kurs von 14,51 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -24,76 %/+2,60 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 15 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Lanxess - 547040 - DE0005470405
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Lanxess. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lanxess eingestellt.
Die Zahlen zeigen mal wieder, was wir für eine Idiotenbörse haben. Da ist nix "Der Markt hat immer Recht".
Eigentlich sehr solide Zahlen. Sogar positiver Cashflow für das Gesamtjahr erwartet und die Verschuldung reduziert. Natürlich ein Ebitda auf niedrigen Niveau, aber die haben den Laden unter Kontrolle. Da braucht mir keiner was von Insolvenz und so einem Quatsch erzählen.