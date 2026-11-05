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    Reederei Moller-Maersk setzt sich höhere Jahresziele - Aktie aber unter Druck

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    Für Sie zusammengefasst
    • Maersk hebt Ebit-Ziel 2026 auf 8 bis 8,5 Milliarden
    • Maersk erwartet weiter hohe Containerfrachtraten
    • Quartals-Ebit wächst um 160 Prozent auf 3,3 Milliarden
    Reederei Moller-Maersk setzt sich höhere Jahresziele - Aktie aber unter Druck
    Foto: Ingo Wagner - dpa

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die anhaltend hohen Preise für Containertransporte lassen die Reederei Moller-Maersk nochmal optimistischer auf das Gesamtjahr blicken. Bereits Mitte August hatten die Dänen ihre Jahresziele erhöht und taten es nun erneut: Statt maximal 6,5 Milliarden Dollar (5,8 Mrd Euro) steht für 2026 nun ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 8 bis 8,5 Milliarden Dollar im Plan, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Kopenhagen mit. Analysten hatten zuletzt aber schon noch mehr operativen Gewinn auf dem Zettel. Der Aktienkurs von Moller-Maersk knickte zum Handelsstart um rund zwölf Prozent ein.

    Maersk geht davon aus, dass die Transportpreise weiterhin hoch bleiben, und hatte entsprechend im September neue Schiffe geordert. Angefangen bei der Corona-Pandemie, über Angriffe der Huthis auf Schiffe im Roten Meer und zuletzt mit dem Iran-Krieg gibt es seit Jahren immer wieder Probleme in den globalen Lieferketten, was die Nachfrage nach Containern erhöht und die Frachtraten steigen lässt. Auch wenn einige der Störungen mittlerweile abgeklungen sind, dürften die Preise nach Einschätzung der Reederei auf hohem Niveau bleiben. Unter anderem auch, weil Investitionen etwa in Häfen ausgeblieben sind, was die Kapazitäten zusätzlich verknappt.

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    Im dritten Quartal stieg der operative Gewinn (Ebit) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 160 Prozent auf fast 3,3 Milliarden Dollar. Unterm Strich war der Nettogewinn von fast 3 Milliarden Dollar knapp dreimal so hoch wie vor einem Jahr. "Unsere Flotte war voll ausgelastet, und auf einigen Routen überstieg die Nachfrage den verfügbaren Laderaum", sagte Chef Vincent Clerc laut Mitteilung./lew/mis/stk

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    ISIN:DK0010244508WKN:861837
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie

    Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,06 % und einem Kurs von 2.699 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    A.P. Moeller - Maersk (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 71,66. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12.400,00DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10.000,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 18.000,00DKK was eine Bandbreite von +261,01 %/+549,82 % bedeutet.





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