Börsenstart Europa - 05.11. - AT 20 stark +0,90 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:44) bei 26.615,49 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: Zalando +4,52 %, Heidelberg Materials +4,31 %, Bayer +2,75 %
Flop-Werte: Rheinmetall -12,87 %, Commerzbank -2,73 %, Infineon Technologies -2,68 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:45) bei 31.568,79 PKT und steigt um +0,77 %.
Top-Werte: Lanxess +17,79 %, AUTO1 Group +6,58 %, Rational +5,16 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -9,01 %, RENK Group -4,79 %, Nemetschek -4,11 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.127,83 PKT und fällt um -0,67 %.
Top-Werte: Bechtle +3,96 %, Evotec +3,70 %, Sartorius Vz. +2,35 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -9,01 %, Kontron -6,86 %, OHB -5,89 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.309,20 PKT und steigt um +0,08 %.
Top-Werte: Prosus Registered (N) +6,36 %, Adyen Parts Sociales +3,40 %, Compagnie de Saint-Gobain +3,20 %
Flop-Werte: Rheinmetall -12,87 %, Infineon Technologies -2,68 %, Deutsche Telekom -1,97 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.576,75 PKT und steigt um +0,90 %.
Top-Werte: Wienerberger +3,59 %, Raiffeisen Bank International +2,04 %, Lenzing +1,98 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -9,90 %, Mayr-Melnhof Karton -1,29 %
Der CH 20 steht bei 15.076,04 PKT und verliert bisher -0,29 %.
Top-Werte: Holcim +2,53 %, Geberit +2,41 %, Sika +2,38 %
Flop-Werte: ABB -1,16 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -0,89 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.345,81 PKT und steigt um +0,26 %.
Top-Werte: Volvo Registered (B) +2,18 %, SSAB Registered (A) +1,15 %, Sandvik +1,13 %
Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -2,57 %, ABB -1,16 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.750,00 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,75 %, Coca-Cola HBC +0,50 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,16 %
Flop-Werte: Allwyn -2,78 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,74 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,53 %
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