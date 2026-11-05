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    Coface Deutschland / Kupfer, Nickel, Aluminium: Energiewende verschärft ...

    OTS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Nachfrage wächst stärker als das Metallangebot bis 2035
    • Langsamer Minenbau begrenzt das Metallangebot
    • Kupfer und Nickel könnten fast doppelt so teuer werden
    OTS - Coface Deutschland / Kupfer, Nickel, Aluminium: Energiewende verschärft ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Kupfer, Nickel, Aluminium: Energiewende verschärft Knappheit bei Industriemetallen
    Mainz (ots) - Für die Energiewende, den Ausbau von Stromnetzen und den weltweiten Boom von KI-Rechenzentren werden enorme Mengen an Kupfer, Nickel und Aluminium benötigt. Eine Analyse des Kreditversicherers Coface zeigt, dass die Nachfrage nach diesen Industriemetallen bis 2035 deutlich stärker steigen dürfte als das Angebot. Die Folge wären strukturelle Engpässe. Gleichzeitig könnten sich die Preise für Kupfer und Nickel nahezu verdoppeln.

    "Die Nachfrage nach Industriemetallen wird seit Jahren von Megatrends wie Urbanisierung, Infrastrukturinvestitionen und dem Wachstum der Schwellenländer getragen. Mit der Energiewende und der fortschreitenden Digitalisierung sind zusätzliche Nachfragetreiber hinzugekommen", sagt Simon Lacoume, Branchenanalyst beim internationalen Kreditversicherer Coface. Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur könnten saubere Technologien bis 2035 bereits rund 35 Prozent der weltweiten Nachfrage nach Kupfer und Nickel ausmachen.

    Neue Kapazitäten entstehen nur langsam

    Der steigenden Nachfrage steht ein Angebot gegenüber, das sich nur begrenzt ausweiten lässt. Neue Minen entstehen nur langsam: Weniger als ein Prozent aller Explorationsprojekte erreicht die Produktionsphase, und bis zur Förderung vergehen im Durchschnitt fast 20 Jahre. Gleichzeitig belasten sinkende Erzgehalte, steigende Kosten und geringe Renditen den Kapazitätsausbau. Zudem konzentrieren sich Förderung und Weiterverarbeitung zunehmend auf wenige Länder. So steht Indonesien für 67 Prozent der weltweiten Nickelerzproduktion, während China bei mehreren Metallen mehr als die Hälfte der globalen Raffineriekapazitäten kontrolliert. Damit nimmt China eine Schlüsselrolle in den Lieferketten vieler strategisch wichtiger Metalle ein. Hinzu kommt ein deutlicher Anstieg von Handelsbeschränkungen für kritische Mineralien. Weltweit waren Ende 2025 bereits 1.138 entsprechende Maßnahmen in Kraft. Zehn Jahre zuvor lag ihre Zahl noch bei 357.

    Nickelmarkt droht Versorgungslücke von 35 Prozent

    Besonders groß könnten die Angebotslücken bei Nickel werden. Getrieben durch die Nachfrage aus der Batterieproduktion und Elektromobilität könnte dem Markt bis 2035 ein Defizit von rund 6,5 Millionen Tonnen drohen. Das entspräche etwa 35 Prozent der prognostizierten Nachfrage. Auch bei Kupfer zeichnet sich eine deutliche Verknappung ab. Der Schlüsselrohstoff für die Elektrifizierung von Wirtschaft und Infrastruktur könnte bis 2035 je nach Entwicklung der Nachfrage ein Angebotsdefizit von 1,5 bis 6,5 Millionen Tonnen verzeichnen. "In einem Szenario mit besonders hoher Nachfrage könnte die Angebotslücke bis zu 17 Prozent der weltweiten Nachfrage erreichen. Zusätzlichen Druck erzeugt der rasante Ausbau von Rechenzentren", sagt Simon Lacoume. Auch bei Aluminium rechnen die Coface-Analysten mit einer zunehmenden Verknappung. Bis 2035 könnte die Angebotslücke auf fünf bis 15 Millionen Tonnen anwachsen. Anders als bei Kupfer und Nickel sind bei Aluminium weniger die Rohstoffe selbst der Engpass. Entscheidend sind vor allem Investitionen in neue Produktionskapazitäten und der Zugang zu wettbewerbsfähiger Energie.

    Kupfer- und Nickelpreise könnten sich bis 2035 verdoppeln

    Die wachsende Lücke zwischen Angebot und Nachfrage dürfte die Preise dauerhaft steigen lassen. Nach Einschätzung von Coface könnten sich die Preise für Kupfer und Nickel bis 2035 nahezu verdoppeln. "Auch bei Aluminium rechnen wir mit deutlichen Preissteigerungen", sagt Simon Lacoume. "Für Unternehmen wird der Zugang zu kritischen Metallen damit zunehmend zu einem strategischen Wettbewerbsfaktor."

    Über Coface

    Coface zählt seit mehr als 100 Jahren zu den weltweit führenden Unternehmen im Kredit- und Risikomanagement und unterstützt Firmen dabei, in einem unsicheren und dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein und zu wachsen. Unabhängig von Größe, Standort oder Branche bietet Coface ihren 100.000 Kunden in rund 200 Märkten umfassende Lösungen an: Warenkreditversicherung, Wirtschaftsauskünfte, Inkasso, Absicherung von Einzelrisiken, Bürgschaften, Factoring.

    Mehr Informationen und die vollständige Analyse: http://www.coface.de

    Pressekontakt:

    Coface, Niederlassung in Deutschland
    Sebastian Knierim - Pressesprecher -
    Tel. 06131/323-335
    mailto:sebastian.knierim@coface.com
    http://www.coface.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51597/6384622 OTS: Coface Deutschland






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