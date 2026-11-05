Was eine Stunde Arbeit kostet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Bei den Arbeitskosten bestehen in Deutschland weiterhin große regionale Unterschiede. So kostete im Jahr 2024 eine Arbeitsstunde in Mecklenburg-Vorpommern mit 36,40 Euro durchschnittlich 13 Euro weniger als in Hamburg (49,41 Euro), wie das Statistische Bundesamt berichtet. Berücksichtigt sind darin sämtliche Kosten, die Arbeitgeber zahlen müssen, wie der Bruttolohn, Sozialbeiträge und Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung.

Die großen regionalen Unterschiede erklären sich zum Teil aus dem unterschiedlichen Branchenmix der Länder. In den Tourismusregionen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein (39,95 Euro) spielen die Wirtschaftsbereiche Gastronomie und Beherbergung eine größere Rolle. Sie liegen mit durchschnittlichen Arbeitskosten von 25,73 Euro und 26,68 Euro pro Stunde am unteren Ende der Kostenskala.