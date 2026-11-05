JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Logistikkonzerns habe ein breit angelegtes regionales und sektorales Wachstum hervorgehoben, schrieb Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 60,14EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Alexia Dogani
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 65
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alexia Dogani
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 65
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