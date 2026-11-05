JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Logistikkonzerns habe ein breit angelegtes regionales und sektorales Wachstum hervorgehoben, schrieb Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 60,14EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,00 € , was eine Steigerung von +8,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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