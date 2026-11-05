JPMORGAN stuft Aumovio auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Autozulieferer habe ein insgesamt gutes drittes Quartal hinter sich, schrieb Jose M. Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:43 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,49 % und einem Kurs von 33,35EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.