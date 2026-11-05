Berenberg hebt Ziel für Basler auf 33 Euro - 'Buy'
ANALYSE-FLASH
- Berenberg hebt Baslers Kursziel auf 33 Euro an
- Basler steigert Aufträge und Umsatz trotz Engpässen
- Berenberg hält Baslers Tiefbewertung für ungerecht
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Basler nach endgültigen Geschäftszahlen von 29 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der angespannten Versorgungslage bei Bauteilen habe der Bildverarbeitungsspezialist erneut ein starkes Wachstum verzeichnet, sowohl bei den Auftragseingängen als auch beim Umsatz, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Und trotz der starken konjunkturellen Dynamik würden die Aktien nahe ihres Zehnjahrestiefs bewertet, was ungerechtfertigt sei./rob/la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Basler Aktie
Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,79 % und einem Kurs von 25,15 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Basler Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Basler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +14,17 %/+29,92 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 33 Euro
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