Berenberg hebt Ziel für Basler auf 33 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Basler Aktie

Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,79 % und einem Kurs von 25,15 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Basler Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Basler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +14,17 %/+29,92 % bedeutet.