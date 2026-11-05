Neuer Rekord dank frischer Risikofreude nach US-Zwischenwahlen

Kommen deine für heute angekündigten 500 im Dax auch noch? Feierst du das dann genauso? Oder machst da den Verschwindibus? Aber das du keinen Charakter hast, hast du inzwischen ja mehrmals schon bewiesen. Schön ist, dass es den anderen dann auch langsam auffällt.





Kannst dir ja, während du nachdenkst, was für geistreiche Kommentare du hier weiter hinterlassen kannst, meinen ersten Beitrag für heute nochmal durchlesen. Und sehen, wie der heute so gut wie aufgegangen ist Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Und das sogar mit Zahlen belegt 😱 etwas mehr Substanz im Beitrag als "Long Tag" oder wie es inzwischen von dir erklärt wird (was ich ja noch besser finde): "Mir hat jemand Insiderinfos gesteckt".





Wie dem auch sei: Zweimal hast du inzwischen angekündigt, nichts mehr zu schreiben. Beide Male war der Vorsatz nach fünf Minuten wieder Geschichte. Vielleicht klappt’s beim dritten Anlauf...Allerdings auch das zeigt deinen Charakter, kein Mann des Wortes. Einfach herrlich



