Neuer Rekord dank frischer Risikofreude nach US-Zwischenwahlen
DAX-FLASH
- Dax steigt nach US-Zwischenwahlen auf Rekordhoch
- Midterms stärken die Risikofreude der Anleger
- Dax übertrifft mit 26.642 Punkten sein Augusthoch
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neu erwachte Risikofreude der Anleger nach den Zwischenwahlen in den USA (Midterms) hat den Dax am Donnerstag auf einen Rekordstand getrieben. Kurz vor Ende der ersten Stunde des Xetra-Handels kletterte der deutsche Leitindex um 0,8 Prozent auf 26.642 Punkte und übertrumpfte damit seinen bisherigen Höchststand aus dem August bei 26.618 Zählern./ag/stk
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Wie dem auch sei: Zweimal hast du inzwischen angekündigt, nichts mehr zu schreiben. Beide Male war der Vorsatz nach fünf Minuten wieder Geschichte. Vielleicht klappt’s beim dritten Anlauf...Allerdings auch das zeigt deinen Charakter, kein Mann des Wortes. Einfach herrlich
Na Hauptsache, der (natürlich positive) Ausstieg wird in aller Ausführlichkeit zelebriert. 🥳 🥂 🎉
Guten Morgen zusammen,
nach dem starken Oktober halte ich eine größere Korrektur im DAX heute zunächst für eher unwahrscheinlich. Aus meiner Sicht spricht aktuell mehr für weiter steigende Kurse mit möglichen Zielen im Bereich von 26.160 bis hin zur 26.320.
Ab 9:00 Uhr werde ich mir die Marktentwicklung in Ruhe anschauen und die Situation neu bewerten. Es kann allerdings gut sein, dass ich heute bewusst keinen Trade eingehe. Ab Mittag steht nämlich eine Woche Urlaub auf Rügen an, und die möchte ich natürlich auch genießen. 😊
Kommt gut durch den Handelstag und bleibt besonnen!