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    Integriertes Sprachkommunikationssystem der nächsten Generation mit Aufzeichnungs- und Wiedergabefunktion für Singapur

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    Integriertes Sprachkommunikationssystem der nächsten Generation mit Aufzeichnungs- und Wiedergabefunktion für Singapur
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Wien (IRW-Press/05.11.2026) -
    * Die Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) hat Frequentis für die Lieferung seines NexGen Integrated Voice Communication System (IVCS) und Recording and Playback System (RPS) ausgewählt
    * Das System bietet integrierte Sprachkommunikation sowie Aufzeichnungs- und Wiedergabefunktionen über eine resiliente, skalierbare und sichere Architektur, um den Flugsicherungsbetrieb der CAAS zu unterstützen

    Die CAAS modernisiert ihre Kommunikationssysteme für die Flugsicherung, um einen sicheren, verlässlichen und unterbrechungsfreien Betrieb im zunehmenden Flugverkehr zu gewährleisten.

    Frequentis wird sein X10 ( https://www.frequentis.com/en/air-traffic-management/voice/x10) Sprachkommunikationssystem, das GuardX ( https://www.frequentis.com/en/recording/guardx) Recording and Playback System mit automatischer Sprach-zu-Text-Umwandlung sowie unterstützende Sprach-, Daten- und Netzwerkmanagement-Lösungen mit integrierten Cybersicherheitsfunktionen liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

    Die ausfallsichere, standortübergreifende Architektur des X10 kombiniert skalierbare Sprach­kommunikation mit integrierter Redundanz, um die Verfügbarkeit der Dienste und die Betriebskontinuität zu verbessern.

    "Wir sind stolz, diesen Auftrag von der CAAS erhalten zu haben. Die Flugsicherung beruht auf absolutem Vertrauen in die Kommunikation. Frequentis' Expertise und Lösungen werden für eine gesicherte, skalierbare und robuste Kommunikationsplattform sorgen, um einen sicheren, zuverlässigen und effizienten Flugsicherungsbetrieb in der Singapore Flight Information Region zu unterstützen", sagt Reinhard Grimm, Frequentis Executive Vice President Air Traffic Management.

    Über FREQUENTIS

    Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.
    Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.
    Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

    Der Weltkonzern mit rund 2.900 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von EUR 580,1 Mio. und ein EBIT von EUR 46,8 Mio. erwirtschaftet.

    Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

    Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson
    barbara.fuerchtegott@frequentis.com , +43 1 81150-4631

    Stefan Marin, Head of Investor Relations
    stefan.marin@frequentis.com , +43 1 81150-1074

    (Ende)

    Aussender: Frequentis AG
    Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien
    Land: Österreich
    Ansprechpartner: Stefan Marin
    Tel.: +431811501074
    E-Mail: stefan.marin@frequentis.com
    Website: www.frequentis.com

    ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)
    Börsen: Amtlicher Handel in Wien
    Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt



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    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Frequentis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 62,90EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.




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