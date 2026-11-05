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    Berlin verzeichnet die niedrigste Rate an auffälligen Fahrereignissen

    Europäischer Städtevergleich

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    Geotab-Studie zeigt: Berlin kommt auf 225 auffällige Fahrereignisse je 1.000 Fahrten, Madrid auf 1.088 und Paris auf 1.191

    AACHEN, Germany, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- In Europas Hauptstädten gibt es erhebliche Unterschiede in Fahrereignissen mit abruptem Beschleunigen, starkem Bremsen oder scharfem Kurvenfahren (auffällige Fahrereignisse). Das zeigen neue Daten des Index für die Frachteffizienz in Städten Europas* von Geotab, Anbieter vernetzter Transportlösungen. Die Auswertung von mehr als 130 Millionen Fahrten vernetzter Fahrzeuge aus dem Jahr 2025 zeigt: In Paris treten pro Fahrt 5,3-mal so viele auffällige Fahrereignisse auf wie in Berlin.

    Geotab logo

    Berlin verzeichnet mit 225 Ereignissen je 1.000 Fahrten den niedrigsten Wert der sieben untersuchten Städte. Darauf folgen Dublin (315), Amsterdam (356), Rom (393) und London (462). Deutlich höher liegen Madrid mit 1.088 und Paris mit 1.191 Ereignissen je 1.000 Fahrten. In diesen beiden Städten wird damit im Durchschnitt nahezu ein auffälliges Ereignis pro Fahrt registriert.

    Auch die Art der Ereignisse unterscheidet sich: In Paris entfallen 79 Prozent und in Madrid 69 Prozent auf abruptes Beschleunigen. In Berlin und London treten starkes Beschleunigen und Bremsen nahezu gleich häufig auf. In Amsterdam und Rom machen scharfe Kurven mit 34 beziehungsweise 27 Prozent einen vergleichsweise hohen Anteil aus. Während sich abruptes Beschleunigen häufig durch Fahrercoaching und direktes Feedback im Fahrzeug reduzieren lässt, können bei auffälligem Brems- und Lenkverhalten auch Streckenführung und Routenplanung eine Rolle spielen.

    Die Ergebnisse zeigen, dass Verkehrseffizienz und sicheres Fahren häufig zusammenhängen, sich aber nicht allein daraus ableiten lassen. Berlin, Amsterdam, Dublin und Rom schneiden bei der Effizienz gut ab und verzeichnen zugleich die wenigsten auffällige Fahrereignisse. In Paris, London und Madrid treten diese häufiger auf, wobei London trotz niedriger Effizienz deutlich weniger Ereignisse pro Fahrt verzeichnet als Madrid. Auch die räumliche Verteilung unterscheidet sich: Während sich die Ereignisse in Amsterdam besonders stark auf wenige Bereiche konzentrieren, sind sie in London gleichmäßiger über das Straßennetz verteilt.

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