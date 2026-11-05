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    Taiwantrade bringt ASTRA auf den Markt, einen KI-Beschaffungsassistenten, der Einkäufer weltweit mit taiwanesischen Lieferanten verbindet

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    TAIPEH, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Taiwantrade, eine führende B2B-Plattform für die Beschaffung aus Taiwan, hat ASTRA auf den Markt gebracht, einen neuen KI-gestützten Beschaffungsassistenten, der internationalen Einkäufern hilft, die passenden taiwanesischen Lieferanten durch eine einfache, dialogbasierte Nutzererfahrung zu finden.

    Astra, the new AI sourcing assistant from Taiwantrade

    Anstatt auf exakte Suchbegriffe angewiesen zu sein oder unzählige Produktangebote manuell zu vergleichen, können Einkäufer ihren Beschaffungsbedarf einfach beschreiben – selbst wenn ihre geschäftliche Anfrage umfangreich oder komplex ist. ASTRA interpretiert komplexe Anforderungen, empfiehlt passende Produkte sowie Lieferanten und vereinfacht den Prozess von der Anfrage bis zur Identifizierung geeigneter Angebote.

    Drei Funktionen vereinfachen die Beschaffung:

    • Semantische Suche: Versteht Anfragen in natürlicher Sprache, die auch Produktspezifikationen sowie Anwendungsbereiche umfassen, und liefert Empfehlungen samt Begründung, warum diese zu den Anforderungen passen.
    • Intelligente Empfehlung: Nutzt mehrstufige Gespräche, um Käufern zu helfen, Anforderungen zu präzisieren, Beschaffungsoptionen zu erkunden sowie geeignete Produkte und Lieferanten zu identifizieren.
    • Automatisierte Angebotsanfrage: Wandelt bestätigte Anforderungen in eine strukturierte Angebotsanfrage (RFQ) um, die Käufer prüfen und mit einem Klick an passende Lieferanten senden können.

    Basierend auf vertrauenswürdigen Handelsdaten

    ASTRA kombiniert KI-gestützte semantische Analyse mit der strukturierten Datenbank von Taiwantrade, die Angaben zu taiwanesischen Lieferanten sowie deren Angeboten enthält, und hilft internationalen Einkäufern so, Vorteile zu erkennen sowie Produkte bequem aus Taiwan zu beziehen.

    Durch die Zusammenführung von Produktsuche, intelligenten Empfehlungen sowie der Erstellung von Angebotsanfragen macht ASTRA die Beschaffung aus Taiwan intuitiver und effizienter.

    Informationen zu Taiwantrade

    Taiwantrade ist eine führende B2B-Plattform für die Beschaffung aus Taiwan, die vom Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) betrieben wird. Mit über 70 000 qualifizierten Lieferanten als Mitgliedern sowie mehr als 660 000 Produktkatalogen vernetzt Taiwantrade Einkäufer weltweit mit zuverlässigen taiwanesischen Lieferanten aus verschiedenen Branchen und bietet ihnen effiziente Beschaffungsdienstleistungen. (Ad by TITA)

     

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    Taiwantrade bringt ASTRA auf den Markt, einen KI-Beschaffungsassistenten, der Einkäufer weltweit mit taiwanesischen Lieferanten verbindet TAIPEH, 5. November 2026 /PRNewswire/ - Taiwantrade, eine führende B2B-Plattform für die Beschaffung aus Taiwan, hat ASTRA auf den Markt gebracht, einen neuen KI-gestützten Beschaffungsassistenten, der internationalen Einkäufern hilft, die passenden …
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