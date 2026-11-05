JEFFERIES stuft BASLER AG auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Basler von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal hätten die starke Geschäftsdynamik des Bildverarbeitungsspezialisten unterstrichen, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 deutlich./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,79 % und einem Kurs von 25,15EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: BASLER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 31
Kursziel alt: 29
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: BASLER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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