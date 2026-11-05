JEFFERIES stuft BASLER AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Basler von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal hätten die starke Geschäftsdynamik des Bildverarbeitungsspezialisten unterstrichen, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 deutlich./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,79 % und einem Kurs von 25,15EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: BASLER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,00 € , was eine Steigerung von +23,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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