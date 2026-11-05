BERNSTEIN RESEARCH stuft DHL Group auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Logistikkonzerns hätten den starken Eckdaten entsprochen, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der kürzlich angehobene Jahresausblick sei bestätigt worden./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 60,18EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
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