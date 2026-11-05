BERNSTEIN RESEARCH stuft DHL Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Logistikkonzerns hätten den starken Eckdaten entsprochen, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der kürzlich angehobene Jahresausblick sei bestätigt worden./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:32 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:32 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 60,18EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 47,00 € , was einem Rückgang von -21,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer